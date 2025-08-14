Блогер извинилась перед пассажирами после экстренной посадки самолета из-за сильной диареи

Рейс из Португалии в США отменили из-за сильной диареи у блогера Меган Райнертсен с 20 миллионами подписчиков в соцсетях. Женщина извинилась за случившееся и списала состояние на недоеденный бургер.

Об инциденте сообщает mk.ru.

Проблемы у девушки начались еще во время перелета через Атлантику. При требовании «Пристегните ремни» пассажирке требовалось срочно посетить туалет.

В полете ситуация усугубилась, стюардесса выдала Меган пакет на случай рвоты. Самолет экстренно сел в Ньюарке.

Девушку вынесли из самолета на каталке. Борт пришлось чистить специальной бригаде в защитных костюмах. Они провели полную дезинфекцию из-за подозрений, что пассажирка могла привезти инфекцию из Португалии. Следующий рейс самолета отменили.

«Если из-за отмены рейса чьи-то планы разрушились — мне искренне жаль», - извинилась блогер и добавила, что чувствовала себя еще хуже.

В Сети по-разному встретили признание женщины. Одни сочувствовали, а другие осудили за откровенность.

