Дискомфорт в животе, вздутие, диарея: что будет, если съесть слишком много арбуза

Арбуз – любимое летнее лакомство для многих. Его сочная мякоть прекрасно утоляет жажду в жаркие дни. Но насколько он действительно полезен и есть ли скрытые риски? Об этом сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Арбуз относится к семейству тыквенных. Ботаники классифицируют его как ложную ягоду – это плод с сочной мякотью и твердой кожурой, содержащий множество семян. Арбуз считается одной из самых крупных ягод в мире.

Польза арбуза для здоровья

Арбуз обладает целым спектром доказанных полезных свойств для организма. Он содержит ценные нутриенты, которые и определяют его положительное влияние на здоровье:

Отличная гидратация: арбуз примерно на 90% состоит из воды, что делает его прекрасным выбором для поддержания водного баланса организма, особенно летом.

Источник витаминов и антиоксидантов: он содержит витамин С (важен для иммунитета и кожи) и витамин А (полезен для зрения и кожи). Арбуз также богат ликопином – мощным антиоксидантом, придающим мякоти красный цвет и защищающим клетки от повреждений.

Поддержка сердца: ликопин и аминокислота цитруллин, содержащиеся в арбузе, могут способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

Низкая калорийность: при достаточной сладости арбуз содержит относительно мало калорий, что может быть полезно при контроле веса (в умеренных количествах).

Для лучшего усвоения и комфортного пищеварения арбуз идеально употреблять в дневное время, сочетая при этом с теплыми напитками. Это помогает сбалансировать его охлаждающие свойства и предотвратить возможный дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением.

Риски и вред арбуза

Основные риски связаны не с самим арбузом как продуктом, а с качеством конкретных плодов и условиями их выращивания и продажи:

Нитраты, пестициды и другие химикаты: для ускорения роста и созревания арбузы иногда обрабатывают повышенными дозами нитратов, пестицидов или даже инъецируют селитрой и пищевыми красителями. Высокое содержание нитратов особенно опасно для детей и людей с проблемами ЖКТ и почек.

Накопление тяжелых металлов и токсинов: арбузы, выращенные вблизи промышленных зон или оживленных дорог, могут накапливать в мякоти и особенно в кожуре тяжелые металлы (свинец, кадмий и др.) и другие токсичные вещества из почвы, воды и воздуха.

Проблемы с пищеварением: употребление очень больших порций арбуза за раз может вызвать дискомфорт в животе, вздутие или диарею из-за большого объема жидкости и клетчатки.

Противопоказания и ограничения

Чтобы арбуз приносил только пользу, необходимо знать о редких, но важных противопоказаниях:

Серьезные заболевания почек: при нарушении функции почек необходимо ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием воды и калия, включая арбуз. Требуется консультация врача.

Сахарный диабет: хотя арбуз имеет невысокий гликемический индекс, он содержит природные сахара. Людям с диабетом важно контролировать размер порции и учитывать его в общем дневном рационе углеводов.

Индивидуальная непереносимость: в редких случаях возможна аллергическая реакция.

Как выбрать безопасный арбуз

Не покупайте у дорог - это главное правило. Арбузы, продающиеся вдоль трасс, активно впитывают выхлопные газы и пыль, содержащие тяжелые металлы и токсины. Покупайте арбузы только в официальных точках продаж: магазины, сертифицированные рынки, стационарные палатки. Смело спрашивайте у продавца документы, подтверждающие безопасность продукции: декларации соответствия, результаты лабораторных испытаний на нитраты и пестициды. Отдавайте предпочтение арбузам в их естественный сезон созревания. Для большинства регионов это август-сентябрь. Ранние арбузы (июнь-июль) чаще подвергаются усиленной химической обработке.

Осматривайте внешний вид: