«Бить по головам руководителей»: Гладков вышел из себя после гибели мирных жителей в Ракитном

В результате атаки ВСУ в поселке Ракитное Белгородской области погибли пять мирных жителей, еще 12 получили ранения. Губернатор региона Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку после случившегося.

Губернатор отчитал руководителей во время еженедельного оперативного совещания правительства области.

«Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — заявил он.

Помимо этого, он заявил, что в отношении ответственных за гражданскую защиту будут приняты меры в случае выявления каких-либо нарушений.

26 августа рано утром беспилотники также атаковали Саратовскую область. Дроны повредили дом в ЖК «Волга Скай» на набережной в Саратове, а также многоэтажку на улице Пушкина в городе Энгельсе. В результате случившегося пострадала женщина, сейчас она находится в состоянии клинической смерти.