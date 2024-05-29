Бегали по газону, кричали: непослушных детей «похоронили» в парке «Сказка»

Посетители московского парка «Сказка» рассказали, что увидели на его территории детское «кладбище». Речь идет о надгробиях, которые установили для непослушных детей. Плиты пророчат смерть тем, кто топчет газон и кричит, передает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Всего в парке нашли 10 фальшивых надгробий. Они вызвали недоумение у посетителей. Позже пресс-служба «Сказки» прокомментировала необычные элементы оформления.

Оказывается, детские «кладбище» появилось на территории специально проведения хоррор-квестом. Рядом с ним находится известная всем комната страха.

Плиты, по словам представителей, стоят в этом месте уже два года. При этом до нынешнего момент никто на них не жаловался.

Ранее сообщалось, что школьница работает в магазине, где испражняются люди, и ходит на кладбище по учебе. В местах захоронений она поддерживает чистоту.