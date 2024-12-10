Baza: в Екатеринбурге должница спряталась от приставов в диване

В Екатеринбурге должница спряталась от приставов в диване. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Приставы из Екатеринбурга нагрянули домой к женщине, которая задолжала за содержание сына 140 тысяч рублей. Сначала им долго не открывали дверь — это насторожило сотрудников. В квартире оказался сожитель женщины, который заявил, что кроме него в жилище никого не было.

Однако приставы все равно решили обыскать квартиру — должница нашлась под диваном. Когда сотрудник решил приподнять одну из частей дивана, показались ноги женщины.

В итоге на должницу и на ее сожителя составили протоколы об административном правонарушении. Сообщается, что женщину также ждет уголовное дело по факту уклонения от уплаты денег.

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