42-летний мужчина хотел сыграть Гермиону в новом сериале по «Гарри Поттеру»

Желающим сыграть Гермиону Грейнджер в новом сериале по «Гарри Поттеру» стал 42-летний мужчина. Он пришел на кастинг, но его заявку отклонили. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

Поклонники внимательно следят за новостями о запуске нового сериала по популярной серии книг Джоан Роулинг. Вокруг исполнителей главных героев ходит множество слухов. Так, некоторые будут не такими, как описано в оригинале.

Оказалось, что на роль волшебницы Гермионы, которую в оригинальной серии фильмов сыграла Эмма Уотсон, хотел попробоваться 42-летний мужчина. Он подал заявку, но команда проекта ее отклонила.

Сотрудники говорят, что им ежедневно приходится просматривать около 1 тыс. видеовизиток, чтобы найти новых Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер. Выбор пока еще не сделан, а желающих все еще много.

Напомним, что съемки сериала запланированы на лето 2025 года.

Ранее мы писали о том, что роль профессора Северуса Снейпа в предстоящем сериале может сыграть темнокожий актер Паапе Эссьеду.