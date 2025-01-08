«Багажный класс»: пассажирка зашла на ленту с вещами после регистрации и ударилась головой

Необычный инцидент произошел в аэропорту Владикавказа. Там женщина по какой-то причине забралась на ленту для багажа, после чего ударилась головой, передает Telegram-канал Baza.

Журналисты сообщают, что пассажирка собиралась улететь из Владикавказа в начале января. Момент падения на ленте для багажа попал на камеры видеонаблюдения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщина после прохождения регистрации встает ногами на конвейер. Затем она ударилась головой об экран с информацией и лежа поехала дальше к багажу.

Сотрудники аэропорта в итоге увидели, что женщине грозит опасность. Они остановили ленту, а затем достали пассажирку.

Еще один необычный случай произошел в Подмосковье. Там студентка проглотила 15-сантиметровую зубную щетку.