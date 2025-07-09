«Бабы стали дохлые, не хотят рожать»: протоиерей Ткачев поздравил прихожан с Днем семьи, любви и верности

Протоиерей Андрей Ткачев назвал женщин «дохлыми и трусливыми бабами». Об этом стало известно из соцсетей.

Известный своими резкими высказываниями протоиерей Андрей Ткачев выложил очередное видео проповеди из храма Живоначальной Троицы в Хохлах в Москве. Священник решил оригинальным способом поздравить прихожан с Днем семьи, любви и верности — праздника, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

«За семью никто никогда не боролся, потому что семья была везде, повсеместна, неистребима. А вот отсюда родилась наша глупость русская — дескать, погибнут одни, бабы других нарожают, шапками закидаем. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают — стали дохлые, развратные, трусливые и не хотят рожать», — заявил он.

Проповедник также высказал опасение, заявив, что с каждым годом население России стремительно уменьшается.

«Мы исчезаем, мы уменьшаемся в числе, поэтому нам надо хранить свой народ», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что настоятель храма из Калужской области разрешил дарить священникам яхты и машины.