Австралийский спортсмен ампутировал себе палец ради участия в Олимпиаде

Член сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон решил ампутировать себе часть пальца на руке для того, чтобы иметь возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Соответствующая информация появилась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмен сломал безымянный палец правой руки в преддверии начала Олимпиады, и не смог бы участвовать в них в период заживления. 30-летний Доусон уточнил, что решение о дальнейших действиях он был вынужден принимать быстро, однако оно было обдуманным.

«Я принял осознанное решение обратиться к хирургу. Не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом было отрезать верхнюю часть пальца», — поделился Доусон.

В то же время член сборной Австралии по хоккею на траве выразил мнение, что многие люди сталкивается с более серьезными потерями, поэтому значение его шага не нужно преувеличивать. Тренер хоккеиста, в свою очередь, заявил, что его поступок является невероятным проявлением преданности своему делу.

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