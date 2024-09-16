«Вошла в коридор дома, легла и умерла»: раскрыты подробности смерти самой старой кошки в мире

В Британии скончалась самая старая кошка в мире. Ей было 32 года, что по человеческим меркам соответствует 152 годам.

Известно, что животное скончалось в коридоре своего дома в Норидже.

Как пишет газета Mirror, трехцветная кошка по кличке Рози родилась 1 июня 1991 года. Несмотря на то, что у хозяйки пушистой рекордсменки есть все необходимые документы, она так и не оформила в Книге рекордов Гиннесса заявку для присвоения Рози официального титула самой старой кошки в мире.

«Я так по ней скучаю. Она была не очень здорова, и однажды она просто вошла в коридор дома, легла и умерла. Но у нас было много хороших воспоминаний, и я рада, что мы провели время вместе»», — сообщила изданию владелица Рози.

В настоящее время официально самой старой кошкой в мире считается 28-летняя Флосси из Англии.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев рассказал, что кошки помогали ему восстановить здоровье после инфаркта. Они «сразу включили свой моторчик, обняли, сделали иглотерапию коготочками», выражая свою любовь.