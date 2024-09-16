И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 16 сентября 2024, 20:29
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«Вошла в коридор дома, легла и умерла»: раскрыты подробности смерти самой старой кошки в мире

Самая старая кошка в мире умерла в 32 года в коридоре своего дома в Британии.
«Вошла в коридор дома, легла и умерла»: раскрыты подробности смерти самой старой кошки в мире

© Freepik

В Британии скончалась самая старая кошка в мире. Ей было 32 года, что по человеческим меркам соответствует 152 годам.

Известно, что животное скончалось в коридоре своего дома в Норидже.

Как пишет газета Mirror, трехцветная кошка по кличке Рози родилась 1 июня 1991 года. Несмотря на то, что у хозяйки пушистой рекордсменки есть все необходимые документы, она так и не оформила в Книге рекордов Гиннесса заявку для присвоения Рози официального титула самой старой кошки в мире.

«Я так по ней скучаю. Она была не очень здорова, и однажды она просто вошла в коридор дома, легла и умерла. Но у нас было много хороших воспоминаний, и я рада, что мы провели время вместе»», — сообщила изданию владелица Рози.

В настоящее время официально самой старой кошкой в мире считается 28-летняя Флосси из Англии.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев рассказал, что кошки помогали ему восстановить здоровье после инфаркта. Они «сразу включили свой моторчик, обняли, сделали иглотерапию коготочками», выражая свою любовь.

Источник фото:Freepik
Источник:Mirror
Автор:Анна Воробьева
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