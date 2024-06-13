Андрей Картаполов заявил, что электронный реестр призывников готов на 50%. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Председатель Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о подготовке электронного реестра призывников. Ожидается, что между военкоматами и другими государственными учреждениями будет действовать обмен информации о лицах, подлежащих призыву в армию.

По словам депутата, это нужно для того, чтобы избежать путаницы и облегчить работу военкоматов.

«Это необходимо в том числе для того, чтобы создать между организациями и государством, которое представляют военкоматы, максимально изолированный и защищенный канал связи, чтобы личные данные граждан не попали к третьей стороне. Такой ресурс мы сейчас разрабатываем, он находится в достаточно высокой степени готовности», — рассказал он.

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