Актрису экстренно госпитализировали после чистки зубов: не смогла двигаться

29-летняя сингапурская актриса Кимберли Чиа столкнулась с неожиданной проблемой со здоровьем после чистки зубов. Она рассказала в соцсетях, как обычная гигиеническая процедура привела ее к частичной обездвиженности.

«Я почувствовала, как что-то щелкнуло. Это была острая боль, от которой у меня перед глазами посыпались звезды», — описала момент травмы актриса.

Несчастный случай произошел 17 июля, когда Чиа чистила язык и резко дернулась из-за рвотного рефлекса. Хотя до этого она уже некоторое время чувствовала легкую боль в спине, внезапное обострение оказалось неожиданным.

Муж актрисы вызвал скорую помощь, так как она не могла ни сесть, ни пошевелиться. В больнице врачи исключили грыжу межпозвоночного диска — рентген не показал отклонений. Медики предположили растяжение мышц.

Даже после обезболивающих препаратов и выписки Чиа не может двигаться так, как раньше.

«Поворачиваться приходится медленно. Водить машину я тоже не могу, потому что нажатие на педали болезненно», – поделилась звезда.

Сейчас актриса проходит физиотерапию и готовится к консультации у ортопеда для уточнения диагноза.

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