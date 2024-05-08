81-летний миллиардер тайно обручился с женщиной на 43 года младше себя

Австралийский миллиардер Роберт Уайт, который занимает 141-е место в списке богатейших людей страны, тайно обручился с 38-летней Алессандрой Эдди. Об этом пишет Daily Mail.

Уайт и Эдди пытаются сохранить свою помолвку в тайне, однако информация об этом попала в австралийский таблоид The Sunday Telegraph. При это, по данным Daily Mail, сам 81-летний миллиардер еще не делал предложения своей возлюбленной.

«Роберт не впервые дарит женщинам существенные кольца», — объяснил один из знакомых бизнесмена.

Отец Алессандры выразил недовольство возможным браком, обратив внимание на значительную разницу в возрасте. Недовольство мужчины усилилось после того, как его дочь переехала в резиденцию Уайта.

Ранее мы писали, что в Ростовской области 37-летняя женщина родила десятого ребенка.