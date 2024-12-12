62-летняя россиянка забеременела от 35-летнего мужа из США. Женщина прилетала в Россию, чтобы сделать ЭКО – сейчас она на 30-й неделе беременности.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина давно живет не в России, была замужем, у нее взрослые дети. Больше 10 лет она проживает в США, за это время успела выйти замуж за американца. Тот хотел детей, но в ЭКО женщине отказали в силу возраста.

Единственным выходом было приехать в Россию, что она и сделала. Здесь ей провели процедуру, женщина вернулась в Штаты.

Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка забеременела от 12-летнего мужа в Екатеринбурге. Девочка выросла в цыганской семье, поэтому свадьбу провели по их обычаям. Пара утверждает, что ребенок долгожданный.