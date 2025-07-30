50-летняя женщина погибла, переодеваясь в багажнике машины

В Португалии женщина переодевалась в багажнике машины рядом с пляжем и погибла. Тело обнаружили по сильному запаху гниения.

О происшествии сообщил портал Jornal de Notícias.

Тело жительницы Португалии нашли 29 июля рядом с пляжем в Кошта-да-Капарика. Прохожие вызвали спасателей, на место приехала судебная полиция.

Установлено, что умершей женщине 50 лет. Смерть могла наступить из-за сердечного приступа, который случился, когда она решила переодеться.

В салоне автомобиля нашли вещи. Предположительно, она жила в машине.

Тело направили на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.

Ранее сообщалось о смерти 31-летней женщины в Подмосковье после изнасилования в такси.