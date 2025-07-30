Опубликовано 30 июля 2025, 17:111 мин.
50-летняя женщина погибла, переодеваясь в багажнике машины
В Португалии женщина погибла, переодеваясь в багажнике машины рядом с пляжем.
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В Португалии женщина переодевалась в багажнике машины рядом с пляжем и погибла. Тело обнаружили по сильному запаху гниения.
О происшествии сообщил портал Jornal de Notícias.
Тело жительницы Португалии нашли 29 июля рядом с пляжем в Кошта-да-Капарика. Прохожие вызвали спасателей, на место приехала судебная полиция.
Установлено, что умершей женщине 50 лет. Смерть могла наступить из-за сердечного приступа, который случился, когда она решила переодеться.
В салоне автомобиля нашли вещи. Предположительно, она жила в машине.
Тело направили на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.
Ранее сообщалось о смерти 31-летней женщины в Подмосковье после изнасилования в такси.