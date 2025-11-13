36-летний мужчина умер, пытаясь похудеть ради свадьбы

В Китае 36-летний мужчина решил сделать операцию по шунтированию желудка, чтобы похудеть ради свадьбы. Однако после хирургического вмешательства состояние пациента ухудшилось, он скончался.

Подробности сообщает SCMP.

По информации издания, мужчина весил более 130 кг и решил сделать рискованную операцию. Вскоре ему предстояла встреча с родителями девушки. Чтобы произвести впечатление, молодой человек выбрал операцию шунтирования.

После процедуры ему стало плохо, пациент умер от дыхательной недостаточности. Родные умершего полагают, что предоперационное обследование могли сделать некачественно, а также несвоевременно оказать помощь при осложнениях.

В медицинском учреждении настаивают, что показания для операции были в норме, а врач компетентны. Будут установлены причины смерти. Больница пообещала понести ответственность по итогам экспертизы.

