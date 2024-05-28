29-летний житель Подмосковья чуть не умер, съев экзотическое блюдо на Филиппинах

29-летний житель Подмосковья чуть не умер из-за кист с ленточными червями в организме. Их выявили после отдыха мужчины на Филиппинах, где турист мог съесть экзотическое блюдо, которое было заражено.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Мужчину доставили на скорой с жалобами на острую боль в животе и диарею. Житель Долгопрудного несколько недель испытывал тошноту, потерю аппетита, но не обращался к врачам.

На КТ обнаружили три образования в печени – эхинококковые кисты-капсулы с яйцами паразитов. Одна из них едва не разорвалась, что вызывало боль. В случае разрыва яйца ленточных червей могли распространиться по организму, пациенту грозили перитонит и смерть.

Мужчину оперировали почти три часа. Врачи удалили 10-сантиметровые кисты и извлекли капсулы с паразитами. Пациент находится в больнице.

Издание отмечает, что заражение могло произойти во время отдыха на Филиппинах – с экзотическим блюдом из мяса в организм не исключено попадание паразитов.

Ранее сообщалось, что в США у шести членов семьи нашли червей в мозге после ужина медвежатиной.