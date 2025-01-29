28-летнюю дочь Мадонны сравнили с Лолитой после модного показа в Париже

Модель Лурдес Леон, 28-летняя дочь певицы Мадонны, приехала на парижскую Неделю моды практически без одежды. Своим смелым обликом она немало удивила других гостей мероприятия и навела переполох в социальных сетях.

«Она отказалась от бюстгальтера и надела полностью прозрачный комбинезон из кружева, который больше напоминал колготки с очень высокой талией. И прикрыться кожаным тренчем хотя бы для фото смелая брюнетка даже не пыталась», — приводит описание «наряда» модели Woman.ru.

Пользователи соцсетей же нашли интересное сравнение — редакция Telegram-канала «Хуже и не скажешь» обратила внимание на имеющее место сходство Леон с российской поп-исполнительницей Лолитой.

Ранее мы писали о том, что 66-летняя Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным. Ее возможный жених, таким образом, приходится Лурдес Леон ровесником.