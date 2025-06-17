27-летняя девушка ударилась лбом о красный мост в Петербурге на водной прогулке

В Санкт-Петербурге девушка ударилась лбом о красный мост во время водной прогулки. Ее доставили в Мариинскую больницу.

О происшествии сообщил Telegram-канал 78|Новости.

Источник опубликовал видео, как компания девушек проезжала под мостом. 27-летняя жительница Мурино, забыв о технике безопасности, ударилась о мост.

По информации источника, с пострадавшей все хорошо. Госпитализация в ее случае не потребовалась.

В комментариях пишут: «Всем говорят не вставайте под мостами, нет же надо потрогать этот грязный свод», «Осторожнее с мостами, девушки!»

Ранее сообщалось, что в Испании турист пытался забраться на мост ради фотографии для соцсетей, но погиб. 26-летний блогер выбрал 180-метровый вантовый мост, на который запрещено подниматься, но в ходе подъема сорвался и разбился.