25-летнему мужчине пересадили сердце после трех инсультов

Мужчине пересадили донорское сердце после трех инсультов. 25-летний Радель стал самым молодым пациентом Челябинской областной клинической больницы. Подробности сообщает пресс-служба медучреждения.

«Сложного пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию. В ноябре прошлого года Радель бросил курить и соблюдал все назначения лечащих врачей, чтобы дожить до операции», – сообщили в больнице.

Как только нашелся донор, то мужчине провели операцию.

Отмечается, что Радель начал курить в 15-летнем возрасте, к 20 годам у него началась одышка, а в 24 года у него случились инсульты. У него была семейная предрасположенность.

Пересадка сердца считается одной из самых сложных процедур. Так как первое время человек живет без своего сердца, а его функции выполняет аппарат искусственного кровообращения.

Радель оказался самым молодым пациентом, а самым возрастным был 60-летний челябинец.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье врачи пришили руку 89-летнего пациента к животу в рамках лечения.