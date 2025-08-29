22-летний мужчина с четвертой стадией рака много лет игнорировал эти симптомы

22-летний американец ведет борьбу с раком на последней, четвертой стадии. Он рассказал, что много лет игнорировал симптомы, списывая их на недосыпы и неправильное питание. Подробности сообщает Daily Mirror.

Год назад ему был поставлен диагноз — неходжкинская лимфома IV стадии. Это злокачественное заболевание, при котором в тканях скапливаются неправильно работающие клетки иммунной системы. Обычно болезнь проявляется через увеличенные лимфоузлы, ночную потливость, резкую потерю веса, высокую температуру, одышку и зуд.

Однако у этого парня не было всех типичных симптомов. Его на протяжении нескольких лет беспокоило совсем другое: хронические боли в шее и спине, беспричинная тошнота, постоянная усталость, боли в животе и диарея, частая дрожь в коленях, постоянный насморк.

В больницу он обратился именно из-за болей в животе. В ходе обследования врачи обнаружили в его кишечнике опухоль диаметром 5 см, а последующие ПЭТ-сканирование и колоноскопия подтвердили страшный диагноз.

Несмотря на тяжесть своего положения, молодой человек не теряет надежды и пытается помочь другим своим примером.

«Если у вас есть какие-либо необычные симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Это не означает, что у вас рак, но чем раньше вы проверите здоровье, тем лучше», – поделился он.

Парень уже прошел восемь курсов химиотерапии, которая дала хорошие результаты, и болезнь на время отступила.

