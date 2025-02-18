20-летняя невеста внезапно умерла в день свадьбы

В Пакистане 20-летняя девушка внезапно умерла на собственной свадьбе. Невесте неожиданно стало плохо по дороге в дом жениха. Об этом сообщает 24NewsHD.

Отмечается, что 16 февраля в городе Чуниан организовали свадьбу. Родители выдавали замуж 20-летнюю дочь. Праздник проходил без каких-либо проблем, но уже под конец дня молодая невеста пожаловалась на плохое самочувствие.

По дороге в дом жениха в Лахоре девушка призналась, что ей плохо. Она попросила воды. Молодожены решили не рисковать и сразу же отправились в больницу. Однако доехать до врачей вовремя не успели. Еще на подъезде к клинике невеста умерла. У нее случился сердечный приступ.

К слову, не уточняется, были ли у девушки какие-то проблемы со здоровьем до этого.

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