20 лет не был на улице и не ел неделями: в Томске мужчину с ДЦП нашли в квартире с кошачьими скелетами

В Томске в захламленной квартире обнаружили 42-летнего мужчину с ДЦП, который 20 лет не выходил на улицу и ел раз в неделю. О том, что посреди мусора и кошачьих скелетов, живет человек, выяснилось случайно. Зоозащитнице Елене Ящук пришло сообщение от незнакомой девушки, которая рассказала о мяуканье за дверью и призывала спасти животных.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Волонтеры нашли квартиру по запаху: вонь стояла на первом этаже дома. Затворник проживал на пятом. Когда дверь в квартиру открыли, голодные кошки бросились на волонтеров. Из квартиры было изъято 29 питомцев.

Внутри помещения нашли фекалии, опарышей, несколько кошачьих скелетов. Из кучи мусора к волонтерам вылез человек – он полз на руках.

«Мне просто не верилось, что в этой помойке может жить человек, да еще и инвалид», - поделилась Ящук.

Выяснилось, что у хозяина квартиры диплегия – он может ходить только с опорой. Раньше за ним ухаживала мать, затем у женщины произошли нарушения психики: она стала приносить еду и вещи с помоек, заколотила дверь на кухню. Мать умерла в конце 2023 года – ее похоронил родственник.

Хозяин продолжал жить в квартире с мусором. Волонтеры нашли паспорт и костыли. В настоящее время он проживает у Ящук. Из квартиры мужчины вывезли пять машин мусора.

«Алексей 20 лет не был на улице… Стал есть нормальную еду. Очень мало, но регулярно. Вспоминал, что раньше приходилось есть раз в неделю», - поделилась зоозащитница.

Женщина недоумевает, почему на него не обратили внимание раньше, когда из квартиры выносили труп матери. С сособственником квартиры идут переговоры о том, чтобы разменять квартиру на две – мужчине было бы удобно жить на первом этаже.

Ранее сообщалось, что женщина в Магадане бросила годовалого ребенка в квартире, захламленной мусором. Мать нашли спустя 4 дня.