19-летний спортсмен на спор съел огромного слизня и впал в кому

19-летний житель Австралии поспорил с друзьями и съел огромного слизня, который оказался заражен легочным червем. В результате парень впал в кому и умер через год.

Как пишет Mirror, первые симптомы появились у рэгбиста Сэма Балларда уже через несколько дней. Он пожаловался матери на слабость и боль в ногах. Молодой человек предположил, что недомогание возникло из-за съеденного слизня, однако его родственники не придали этому значения.

Позже у Балларда диагностировали инфекцию мозга, он впал в кому, когда пришел в сознание, оказалось, что юноша парализован от шеи до пяток.

Кроме того, у спортсмена наблюдались проблемы с терморегуляцией, он не мог самостоятельно питаться. В итоге его сердце не выдержало.

