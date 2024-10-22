18-летняя россиянка, оставившая новорожденную дочь в аэропорту Антальи, придумала ей имя

18-летняя россиянка, которая родила девочку в туалете аэропорта Антальи и там же бросила новорожденную, придумала для дочери имя. Она назвала ребенка Николь.

Об этом сообщает НТВ.

Адвокат Айшегюль Кюбра Полат рассказала, что девушка, а также ее мать спрашивают о ребенке и хотят увидеть девочку.

«Они даже придумали имя для девочки, называют ее Николь», - рассказала Полат.

Здоровье задержанных россиянок в норме, их психологическое состояние улучшилось.

Telegram-канал SHOT уточнил, что женщины пробудут в турецком изоляторе как минимум до декабря. Тогда же состоится очередное судебное заседание.

18-летняя россиянка сожалеет о поступке, утверждает адвокат. Девушка мечтает увидеть дочь – та находится в больнице, пока матери не дают ее навестить.

Ранее парень родившей россиянки сообщил, что не знает, кто является отцом ребенка. Он встречается с девушкой с лета. Молодой человек говорил, что замечал признаки, похожие на беременность.