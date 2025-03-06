15 человек пострадали: ВВС Южной Кореи случайно разбомбили жилой район

Военно-воздушные силы Южной Кореи во время учений случайно сбросили бомбы на жилые кварталы. Помощь потребовались 15 раненым, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на зарубежные СМИ.

Учения проводились 6 марта вместе с военными из США недалеко от Почхона. Восемь бомб выпали за пределы стрельбища и угодили в населенный район.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте случившегося работают спасательные службы. Они обследовали неразорвавшиеся снаряды и эвакуировали людей.

Жители Почхона, который находится вблизи к границе с Северной Кореей, регулярно жалуются на военные учения. Они неоднократно проводили забастовки по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в Египте ученики случайно подожгли учительницу. Они действовали в рамках тренда из социальных сетей.