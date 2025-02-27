Пещера неандертальца и портреты Сталина: какие отели для любовных утех выбирают россияне

День всех влюбленных уже миновал, но впереди 8 марта. А значит, некоторые россияне в поисках интересных мест для совместного времяпрепровождения со своей второй половинкой. Для тех, кому надоели белые стены квартир, бизнес почасового жилья расцветает новыми и неожиданными красками.

«Страсти» нашли на популярном сайте объявлений несколько необычных вариантов почасовых отелей для любовных утех. Один из них представляет собой «Пещеру неандертальца». Стены и потолок там обклеены камнем, а одну из сторон «украшает» огромное чучело саблезубого тигра.

Еще в необычной пещере есть фигурка древнего человека и имитация костра. Стоимость аренды подобного варианта — 500 рублей в час. При заселении требуют залог в тысячу рублей.