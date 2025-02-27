Пещера неандертальца и портреты Сталина: какие отели для любовных утех выбирают россияне
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День всех влюбленных уже миновал, но впереди 8 марта. А значит, некоторые россияне в поисках интересных мест для совместного времяпрепровождения со своей второй половинкой. Для тех, кому надоели белые стены квартир, бизнес почасового жилья расцветает новыми и неожиданными красками.
«Страсти» нашли на популярном сайте объявлений несколько необычных вариантов почасовых отелей для любовных утех. Один из них представляет собой «Пещеру неандертальца». Стены и потолок там обклеены камнем, а одну из сторон «украшает» огромное чучело саблезубого тигра.
Еще в необычной пещере есть фигурка древнего человека и имитация костра. Стоимость аренды подобного варианта — 500 рублей в час. При заселении требуют залог в тысячу рублей.
Есть вариант и для любителей Советского Союза — прямо над кроватью за вашими действиями будут строго наблюдать два портрета — Иосифа Сталина и Лаврентия Берии. Напротив ложа стоит бюст Ленина, чей взор устремлен прямо на кровать. Антураж дополняется вымпелом над унитазом и красной отделкой ванной комнаты.
Для любителей боли и оков на сайте нашлись апартаменты под названием «Пыточная». Там, помимо деревянной конструкции с прорезями для головы и рук на кровати, в помещении есть тюрьма — за железными прутьями находится подвесные нары, а соседствовать с заключенным будет восковая фигура старого мужчины в лохмотьях. Одна ночь в подобном номере будет стоить 2750 рублей.