110-летняя женщина три дня провела в лесу под Нижним Новгородом без воды и еды

110-летняя женщина три дня провела в лесу под Нижним Новгородом. У бабушки не было ни воды, ни еды – пенсионерку спасли волонтеры.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Несмотря на свой возраст, пенсионерка быстро ходит. На днях она ушла в лес и заблудилась.

На поиски отправились 70-летний сын и местные жители, затем к ним присоединились волонтеры. На третий день пенсионерку нашла поисковая собака. Вероятно, россиянка споткнулась и упала в кусты – так провела три дня.

Соседка рассказала, что «бабушка шустрая». Те, кто живет рядом, следят, чтобы она никуда не ушла. После случившегося пока что пенсионерка не планирует выходить на улицу или в лес.

В июне сообщалось, что в Подмосковье неизвестный начал охоту на велосипедистов и мотоциклистов, устанавливая медные ловушки в лесу.