Опубликовано 03 мая 2024, 22:25
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11-летняя школьница лишилась части пальца на перемене
В Петербурге школьница прищемила руку дверью на перемене и лишилась части пальца.
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В Санкт-Петербурге 11-летняя школьница лишилась части пальца на перемене. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.
Об инциденте в школе Фрунзенского района города сообщает «Фонтанка».
3 мая утром на перемене школьница прищемила руку дверью. Девочку доставили в больницу – у нее диагностировали травматическую ампутацию части пальца.
Несовершеннолетнюю поместили в микрохирургическое отделение.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье коляска с грудничком сложилась при попытке вытащить из снега. Пятилетней девочке, державшейся за конструкцию, перерубило палец на правой руке.