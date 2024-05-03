passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 03 мая 2024, 22:25
1 мин.

11-летняя школьница лишилась части пальца на перемене

В Петербурге школьница прищемила руку дверью на перемене и лишилась части пальца.
11-летняя школьница лишилась части пальца на перемене

© Freepik

В Санкт-Петербурге 11-летняя школьница лишилась части пальца на перемене. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Об инциденте в школе Фрунзенского района города сообщает «Фонтанка».

3 мая утром на перемене школьница прищемила руку дверью. Девочку доставили в больницу – у нее диагностировали травматическую ампутацию части пальца.

Несовершеннолетнюю поместили в микрохирургическое отделение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье коляска с грудничком сложилась при попытке вытащить из снега. Пятилетней девочке, державшейся за конструкцию, перерубило палец на правой руке.

Источник фото:Freepik
Источник:Фонтанка
Автор:Лилия Караева
Теги:
школа
дети
происшествие