В Санкт-Петербурге 11-летняя школьница лишилась части пальца на перемене. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Об инциденте в школе Фрунзенского района города сообщает «Фонтанка».

3 мая утром на перемене школьница прищемила руку дверью. Девочку доставили в больницу – у нее диагностировали травматическую ампутацию части пальца.

Несовершеннолетнюю поместили в микрохирургическое отделение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье коляска с грудничком сложилась при попытке вытащить из снега. Пятилетней девочке, державшейся за конструкцию, перерубило палец на правой руке.