102-летняя женщина и 100-летний мужчина сыграли свадьбу после встречи в доме престарелых

В США 100-летний мужчина и 102-летняя женщина познакомились в доме престарелых и сыграли свадьбу. Теперь семья претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая пара, вступившая в брак.

Подробности приводит Fox News.

Издание отмечает, что будущие супруги до свадьбы встречались 9 лет. Только недавно они решили оформить отношения.

Для обоих это не первый брак. Мужчина 65 лет был с женой, пока не овдовел.

Раввин Адам Уолберг на свадебной церемонии говорил, что эта пара не похожа на большинство других. В основном мужчины и женщины, которых он венчал, знакомились в приложениях для знакомств.

Образовавшаяся семья подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса: общий возраст супругов составляет 202 года, тогда как предыдущий рекорд пары из Великобритании был 194 года.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее будущая свадьбе будет «не менее изысканной», чем предыдущая.