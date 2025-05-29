10-летняя девочка упала в ледяную воду и увидела врата рая

Американка рассказала, что в детстве видела врата рая и Бога. Произошло это, по ее словам, после того, как она упала в ледяную воду и чуть не умерла. Подробности сообщает Daily Mail.

Как стало известно, в 10-летнем возрасте жительница Нью-Йорка отдыхала в загородном доме у бабушки и дедушки. Неподалеку была речка с холодной водой. В один из дней на каникулах девочка гуляла на природе, оступилась и упала прямо в реку. Она утверждает, что, когда оказалась в воде, увидела живописную поляну и тропинку, ведущую к вратам в рай. Рядом, она предполагает, стоял Бог.

«В детстве я подумала: "Это должно быть жемчужные врата, о которых я слышала от родных и в церкви"» - поделилась женщина.

Пройти через врата она не успела. По ее словам, ее что-то тянуло назад. Когда она очнулась, то поняла, что лежит на камнях у реки – ее вытащил из воды брат.

Родственники женщины рассказали, что она провела без сознания около 30 минут. Предположительно, ей удалось выжить благодаря очень низкой температуре воды.

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