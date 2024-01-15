«Меня называют Богом волос, потому что я их люблю»: стилист Данилов о блонде, звездных клиентах и маске из навоза

— Какие звезды были вашими первыми клиентами? И кто сейчас из знаменитостей входит в их число?

— Первая у меня была Белла Потемкина. На тот момент она была очень востребована. Это был ее пик популярности, когда она дружила с Ольгой Бузовой. И, естественно, я хотел, так как она блондинка, с ней поработать. У нас получилось, но надолго мы не сработались. Не потому что что-то произошло, нет, мы на сегодняшний день дружим. Я тогда не красил на самом деле, а ее прическами занимался.

Потом был стилистом по волосам, как партнер, Fashion Week и показов в гостином дворе. Дальше просто занимался своим делом, красил, стриг. На самом деле популярность пришла вот не так давно, года два назад. На сегодняшний день многие думают, что я на самом деле самый топовый стилист и все звезды у меня. Но нет, это не так, хоть и работаю с верхним эшелоном, с таким как Ирина Аллегрова, Настя Макаревич, Ира Ортман, Катя Чепик, Юлия Берета, Таша Белая. Я пишу всем, для меня нет каких-то там высоких звезд. Я хочу работать со всеми. Да, всех знаменитостей не собрать, это невозможно. Вот сегодня я хочу поработать с Анной Семенович, потому что ее стилист, который был в Москве, покинул нашу страну, и она как бы осталась без всего. Хочу забрать ее под свое крыло. Сейчас мы стремимся, чтобы больше и чаще обо мне говорили.

— Данная профессия полна стереотипов. Например, не сталкивались с тем, что кто-то заявлял якобы это не мужская работа?

— Да, говорили, что мужик должен быть водителем либо трактора, либо еще чего-то, особенно, если ты в деревне, в колхозе, в провинции. Но нет, девочки, на самом деле женщина от женщины-парикмахера никогда не получит оргазм, только мужские руки доведут женские волосы до оргазма, и это правда, 100%. Если вы хотите испытать каких-то острых ощущений, идите к мужику. Мужские руки — это всегда сильно, это всегда красиво, это всегда энергия.

Да, люди многое говорили. Даже моему брату сейчас говорят, он в Иваново остался, что шить — это плохо. А он отвечает, что зарабатывает 80 тысяч рублей, пока грузчики получают 25 тысяч и не могут нормально содержать свою семью. Разве плохо быть дворником? Никто не знает, у каждого свой путь жизни. Никто не давал нам книгу правил. Жизнь — это как шведский стол, и правило для всех одно: с собой ничего не забрать, но вершин, потолка нет. Хочешь стать миллиардером - вот твоя цель. Хочешь стать крутым стилистом – вперед. Хочешь стать классным дворником на районе – иди. Не надо никого гнобить, я не люблю, когда говорят, что этот плохой, тот плохой.

— Вы сами себя называете мастером блонда. Почему вам нравится именно этот оттенок? Не брюнетки, шатенки, рыжие? Почему блонд?

— Потому что это дорого, это затратно, это мозговито. Блонд — это математика цвета, осветления. По сути мастера-колористы — это те же самые математики, потому что надо просчитывать все. Голова работает. Ты не в разговоре, не хихикаешь с гостем. Ты в волосах. Не дай Бог один шаг вправо-влево, и у тебя вместо белого жемчужного цвета будет с фиолетовыми нотками или другими оттенками.

Пожалуйста, можно взять брюнетку. У меня нет клиентки брюнетки, у меня нет даже в студии черной краски. Я говорю - это домой зашла, в таз голову окунула, покрасилась и вперед. Для этого стилист не нужен. Поэтому только блондин.

— Существует мнение, да и вы как-то говорили, что хороший блонд – это дорого. Насколько? Сколько денег нужно в месяц, чтобы ходить с красивым блондом?

— Да, дорого. Окрашивание блонда стоит в среднем от 15 до 20 тысяч рублей. У каких-то супер стилистов, например, у Павла Шефа, Владимира Сарбашева, Юлии Воронцовой 40-50 тысяч стоит. Я, наверное, не про деньги. Деньги — это хорошо. Но я как Ольга Бузова – я за кайф. Мне хочется кайфовать, я очень много крашу бесплатно. Мне несложно взять человека с улицы и покрасить. Я могу работать 24 на 7, так как занимаюсь любимым делом.

Блонд содержать дорого, потому что ты каждый месяц красишься, хотя бы раз в месяц делаешь уход, а то и два раза в салоне. Ну, естественно, домашние уходы – маски, шампуни. Чем лучше бренд, тем дороже, тем он эффективнее. Ведь блонд — это как московская яма, которая впитывает в себя все. Блонд — это пустой волос, где-то пористый, и ему очень много нужно питания.

— А почему вы еще не блондин?

— Я был блондином, попробовал, походил. Сейчас пока думаю вернуться или сделать какую-то себе тоже «растяжку», быть похожим на какого-то американского пропитого гитариста. Вот если я покрашусь, то буду похож на Джареда Лето. Меня вообще постоянно путают. Я даже когда хожу на мероприятия, меня иногда просто пропускают без всякого списка. Когда у меня покороче волосы, я похож на актера Гаспара Ульеля, который играл Ив Сен-Лорана. Если я еще форму очков его надену, то копия. Кто-то меня еще с Владом Лисовцом путает. То есть внешность такая, что мне повезло - я свой среди своих.

— В одном из интервью вы называли самых лучших и худших блондинок отечественного шоу-бизнеса. Сейчас ваше мнение изменилось?

— Да, поменялась. Где-то прибавилось, где-то убавилось. Анастасия Волочкова сможет вылететь из этого списка худших блондов, если она убежит от своего поющего стилиста Романа Спектра. Вот лучше бы он пел. Если бы я так пел, я бы не красил. Вот честно, наверное, я бы ушел в музыку. А он круто поет, ужасно красит. Вот это про него. Этот человек не должен красить, это 100%. Овец ему жалко, если честно, будет дать красить. Потому что еще один раз, и у Анастасии не то что волос «на одну драку», бой еще не начнется, а волос уже не останется. То есть ей нужно срочно бежать от этого стилиста, который просто с каждым днем доводит ее череп до облысения. Вот запомните, это Роман Спектр. Туда же входит в состав Прохор Шаляпин и вся вот это шайка-лейка. Поэтому Анастасия Волочкова, может, и классная, хорошая, но с волосами она входит реально в мировой топ, где самый худший блонд, который держится просто на честном слове.

— А что скажете о волосах одних из самых известных блондинок Ксении Собчак, Ренаты Литвиновой?

— Вы заметили, да, что чем больше блонда, тем короче стрижка. Я стилист, который действует на отращивание волос. То есть я спасаю блондинок. Ко мне пришла Катя Чепик с очень плохим состоянием волос, сейчас у нее идеально все. Недавно мы познакомились с певицей ТО-МА. Я брал у нее интервью. Она еще не была в моем кресле, но волос у нее неплохой. Она подкрашивает, чтобы вы понимали, корни раз в 10 дней. Представляете, какой должен быть уровень стилиста. Я предложил ей пока свои услуги, но мы договорились, наверное, что мы запишем фит. Все-таки я сейчас лезу на сцену. Так что, что касается Ксении Собчак и Ринаты Литвиновой, все мы понимаем, что стрижка — это круто, когда у тебя длинные волосы, ты брюнетка и подстриглась коротко, как Валя Карнавал. Это имидж. А когда блондинистые волосы стригутся все короче и короче, это значит, что качество их страдает, и поэтому надо избавляться от сухости.

— Как относитесь к наращенным волосам? Стиль или колхоз?

— Отношусь на самом деле так себе, потому что для блонда — это тяжело. Волосы тоже имеют вес, они тянутся. Блонд, как я уже говорил, это открытая дорога, которую нужно наоборот заполнять. Поэтому, если еще и наращивание… Я всегда говорю, давайте лучше отрастим. Вы можете для густоты нарастить 1, 5, 20 прядочек, но, когда люди наращивают 300 капсул, это тяжело. И когда через месяц девушка снимает их, то вычесывает 33 клока волос - такая куча, что плакать хочется. Поэтому я против наращивания волос.

У меня сейчас в обслуживание попала Олеся Константинова, это ведущая канала Musicbox, у нее там очень испорченный волос. Ей сожгли все в хлам, она пока наращивает, но я, конечно, отговариваю. Все знают, что блондинки – это длинные эффектные волосы. Можно восстановить, если вы доверитесь своему стилисту. То есть для объема, как Лера Кудрявцева делает, это круто. А 300 прядок вашим волосам – это тяжело. И даже 200 тяжело. Поэтому прикрепите шиньон, просто на заколку сделайте, как ходит Алена Кравец и всем рассказывают, что они натуральные. У нее все на заколках, на прищепках и натуральных там нет. Но она с одной стороны умная. Просто спасает свои волосы. Она сверху надевает аля парик, как многие звезды, и носит.