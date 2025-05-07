Звезда «Трассы» Ильина призналась, что с семи лет мечтает сняться с Безруковым

Актриса Юлия Ильина рассказала о своей детской мечте. Еще в семь лет на день рождения она загадала сняться вместе с Сергеем Безруковым. Но пока желание не осуществилось. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

Юлия пока начинающая актриса, но уже довольно перспективная. В ее фильмографии «Трепачи», «Трасса», «Фишер» и фильм «Финал». В последнем одну из ролей исполнил Безруков, но с Ильиной на площадке не пересекался.

«Это было бы исполнением моего желания, загаданного в семь лет на день рождения», - призналась актриса.

Зато Юлия много взаимодействовала с Денисом Шведовым и теперь переживает, что может оказаться у него в черном списке. Дело в том, что во время съемок одной из сцен она вела себя странно, выполняя актерскую задачу.

«Когда снимали сцену на берегу моря, нас не озвучивали, и режиссеры просили, чтобы мы активно жестикулировали, артикулировали — ругались, но без точного текста. Я люблю веселиться, поэтому развлекалась и кричала все, что приходило в голову и казалось мне смешным, вроде: «Ты Шведов?! А че не Норвежцев?! Давай, Денис, выбирай, лыжник или сноубордист!» Было четыре часа утра, Денис с дороги, только пережил долгий перелет, и вообще впервые меня видел. Надеюсь, я не в черном списке его партнеров», - рассказала Ильина.

К слову, Юлия с детства мечтала стать актрисой. По ее словам, она говорила о своих планах родителям, но они вместо театрального кружка записали ее на плавание. Однако это не помешано ей в дальнейшем поступить в Школу-студию МХАТ.

Интервью с Юлией Ильиной читайте на сайте «Страсти».