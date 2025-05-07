«Без театра не могу представить себя»: актриса БДТ Юлия Ильина о пути в кино, Школе-студии МХАТ и кумирах

В фильмографии 25-летней Юлии Ильиной меньше даже десятка проектов, но при этом ее уже называют одной из самых перспективных молодых актрис страны. Зрители запомнили ее по «Трепачам» с Юрием Стояновым и нашумевшей «Трассе», а в мае ее игру можно будет увидеть еще во втором сезоне «Фишера» с Иваном Янковским и в фильме «Финал», в котором она исполнила одну из главных ролей.

Параллельно с кинематографом Юлия покоряет и театр. Она является членом труппы БДТ в Санкт-Петербурге и работает с Андреем Могучим. Кроме того, Ильина была задействована в постановке режиссера Константина Богомолова. И на этом молодая актриса останавливаться не планирует — как минимум до исполнения детской мечты о съемках с Сергеем Безруковым. Портал «Страсти» пообщался с только загорающейся звездой российского кино о ее первом большом фильме «Финал», Школе-студии МХАТ, современном театре и кумирах.

— Уже 8 мая состоится большая премьера фильма «Финал» с вашим участием. Сложно ли было попасть в проект? Как проходил кастинг?

— Я была уже знакома с братьями Пресняковыми, которые начинали снимать этот фильм. Мы работали вместе, когда я училась на третьем курсе. И так сложилось, что любая наша коммуникация много для меня значит, поэтому, когда они пригласили встретиться, думала, что будем просто разговаривать, как это бывало, обо всем и ни о чем. Зайдя в павильон Главкино, столкнулась с толпой красивых высоких парней, которые, как оказалось, играют волейболистов, потому что прямо там снимали кино про волейбол, повсюду летали камеры, были выставлены палатки для плейбеков, носились люди. Братья, увидев меня, посмеялись над тем, как я растеряна, накормили мороженым и спросили, не хочу ли сняться в их кино. Я понятия не имела, что за роль, что мне нужно будет играть, что вообще они снимают, да и как-то не спросила. Было достаточно встречи с людьми, по которым я скучала.

— Что было самым трудным и запоминающимся на съемках?

— Мы снимали сцену на побережье под дождем, который набирался через шланги прямиком из моря. Получился соленый ливень, застилающий глаза, а у меня зрение плохое, ношу линзы. И вот мои глаза пережили удивительный опыт. На самом деле мне понравилось, я еще подумала, как здорово, когда есть реальное физическое ощущение, ведь, снимая в павильоне, играя на сцене, ты зачастую лишен природной тактильности, текстуры, а она дает совершенно новые твоему актерскому организму свойства. «Финал» — один из первых моих проектов, поэтому, как вы понимаете, удивить меня было несложно, каждая мелочь надолго фиксировалась в воспоминаниях.

— Дмитрий Губерниев не устраивал никакие перформансы? Он ведь еще тот шутник.

— Верю, но мы не пересекались на съемках (улыбается).