Исхудавшая звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева представила фильм в Петербурге

61-летняя актриса Людмила Артемьева представила фильм «Баба Яга спасает Новый год» в Санкт-Петербурге. На спецпоказе присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Актриса появилась на мероприятии заметно похудевшей. Специально для важного события Артемьева сделала яркий макияж, уложила волосы назад. Для выхода актриса выбрала серое платье в полоску с крупными красными вставками, а также черную обувь с красной массивной подошвой.

Артемьева исполнила в картине главную роль. Мы поинтересовались, кого бы она хотела сыграть еще.

«Честно говоря, эти персонажи ко мне приходят. Озвучивать это будет странностью, потому что это мои хотелки, а вы реализуйте ваши», - сказала звезда сериала «Сваты».