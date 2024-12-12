Исхудавшая звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева представила фильм в Петербурге
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61-летняя актриса Людмила Артемьева представила фильм «Баба Яга спасает Новый год» в Санкт-Петербурге. На спецпоказе присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Актриса появилась на мероприятии заметно похудевшей. Специально для важного события Артемьева сделала яркий макияж, уложила волосы назад. Для выхода актриса выбрала серое платье в полоску с крупными красными вставками, а также черную обувь с красной массивной подошвой.
Артемьева исполнила в картине главную роль. Мы поинтересовались, кого бы она хотела сыграть еще.
«Честно говоря, эти персонажи ко мне приходят. Озвучивать это будет странностью, потому что это мои хотелки, а вы реализуйте ваши», - сказала звезда сериала «Сваты».
На фестивале кино в Сочи в сентябре актриса появилась в необычном образе. На красной дорожке Артемьева позировала в черных шароварах и белой длинной блузке. Образ дополнял красный пиджак. В таком виде актрису сравнили с певицей Дианой Арбениной.