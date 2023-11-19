Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал, как с избранницей назовет будущего ребенка

Актер Владимир Селиванов, получивший широкую известность после участия в съемках сериала «Реальные пацаны», ждет вместе с возлюбленной Александрой Калмыковой ребенка. По этому случаю пара устроила гендер-пати, на котором станет известен пол будущего члены семьи. Также в беседе с журналистами актер и его избранница назвали возможное имя будущего ребенка.

На праздничном мероприятии побывал журналист сайта «Страсти». Так, в ходе пресс-похода родители озвучили имя, которое они хотели бы дать малышу. Сначала Селиванов и Калмыкова даже думали на раскрывать эту информацию, однако, немного посоветовавшись, они озвучить свои мысли по этому поводу.

«Если будет мальчик, то думали Егором назвать, а если девчонка — Василисой. Но пока это на карандашике», — заявила пара.

Ранее звезда «Реальных пацанов» и его возлюбленная рассказали журналисту сайта «Страсти» о будущей свадьбе. Оказалось, что пока пара не готовится к торжественному событию.