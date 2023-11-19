«На Бали, например»: звезда «Реальных пацанов» Селиванов и его избранница ответили на вопрос о свадьбе

Актер Владимир Селиванов и его возлюбленная Александра Калмыкова устроили гендер-пати (мероприятие, на котором родители узнают пол ребенка). Журналист сайта «Страсти» побывал на торжественном событии и задал паре несколько вопрос. Один из них — про свадьбу, так как, несмотря на появление в скором времени ребенка, родители до сих пор не прошли брачный обряд.

По словам Александры, в настоящий момент нет какой-то запланированной даты или места — все находится в процессе обдумывания.

«Мы еще думаем, как мы хотим провести этот день: хотим ли мы играть какую-нибудь торжественную свадьбу, либо мы хотим уединиться и сделать это вдвоем где-нибудь на Бали, например», — рассказала Калмыкова.

Селиванов подтвердил слова избранницы. Он заявил, что до подготовки свадьбы дело еще не дошло, пока что приходилось заниматься только подготовкой к гендер-пати.

«Этот вопрос у нас впереди. Мы решаем эти моменты пошагово», — заявил Владимир.

На мероприятии, посвященном определению пола ребенка, побывали множество известных личностей. Среди гостей были замечены блогеры Дима Гордей и Чиковани, а также ведущий телепередачи «Дом-2» Андрей Черкасов.

Ранее звезда «Реальных пацанов» рассказал, сколько зарабатывал в начале актерской карьеры. Так, заработок актера составлял 75 тысяч рублей в месяц