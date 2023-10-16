Звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал о заработке в начале карьеры

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал о заработке в начале карьеры. Артист поделился откровением с изданием «Страсти».

В «Реальных пацанах» Владимир был и актером, и сценаристом, но на первых этапах его заработок составлял 75 тысяч рублей в месяц. Несмотря на большую нагрузку и маленькую зарплату, артист не вышел из проекта. По словам Селиванова, это связано с тем, что он получал удовольствие от работы. Кроме того, у Владимира была вера в проект, мотивирующая его не останавливаться на достигнутом.

«Я всегда кайфовал от своей работы и был безумно счастлив, что имею возможность получать за это деньги. Проект «Реальные пацаны» я всегда искренне любил и люблю. Мы все уже близкие люди, на площадке потрясающая атмосфера!» — поделился актер.

По словам Владимира, в 2006 году он впервые достиг заработка, о котором мечтал.

«У нас тогда в «Comedy» платили 1000 за минуту. А это 2006 год. Ты три минуты выступаешь — тебе три косаря. Тогда нас начали узнавать на улицах, к нам стали подходить люди: «О! «Sex Pistols»». У нас так называлось трио — «Sex Pistols». Трио — это я, Антон и Стас, который сыграл Эдика в сериале», — сообщил Селиванов.

Полное интервью Владимира о сериале «Реальные пацаны» и об отношениях с Александрой Калмыковой читайте в этой статье.