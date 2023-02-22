Звезда «Ранеток» Стас Шмелев о партнершах: «На пробах доходило до поцелуев, хотя никто и не требовал»

34-летний Стас Шмелев прославился благодаря ролям в популярных молодежных проектах. В частности, зрителю он известен по роли в сериале «Ранетки», посвященном женской рок-группе, которая собирала многотысячные стадионы несколько лет назад. Актер продолжает совершенствовать свое мастерство и сниматься в фильмах. А недавно он сыграл в новой романтической комедии «Эта любовь», которая уже сейчас выходит на больших экранах страны.

В фильме, раскрывающем пять разных историй любви, Шмелев исполнил одну из главных ролей. В беседе с изданием «Страсти» он признался, что уже в пятый раз играет героя по имени Стас.