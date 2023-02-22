Звезда «Ранеток» Стас Шмелев о партнершах: «На пробах доходило до поцелуев, хотя никто и не требовал»
Звезда «Ранеток» Стас Шмелев рассказал о съемках любовных сцен и партнерше мечты.
Фото: ВКонтакте
34-летний Стас Шмелев прославился благодаря ролям в популярных молодежных проектах. В частности, зрителю он известен по роли в сериале «Ранетки», посвященном женской рок-группе, которая собирала многотысячные стадионы несколько лет назад. Актер продолжает совершенствовать свое мастерство и сниматься в фильмах. А недавно он сыграл в новой романтической комедии «Эта любовь», которая уже сейчас выходит на больших экранах страны.
В фильме, раскрывающем пять разных историй любви, Шмелев исполнил одну из главных ролей. В беседе с изданием «Страсти» он признался, что уже в пятый раз играет героя по имени Стас.
«Видимо, помогает пройти кастинг и пробы то, что продюсеры, прочитав это имя в сценарии, быстрее вспоминают меня, чем кого-то еще. Мы с моим персонажем оба изначально скептичны к свиданиям на 14 февраля, но, если понимаем, что перед нами достойная девушка – дата перестаёт играть роль. В ход вступает любовь»
Стас Шмелев
Актер
Стас Шмелев в фильме «Эта любовь» работал на площадке в паре с Евой Миллер. По его признанию, им быстро удалось установить связь друг с другом, поэтому все романтические сцены давались довольно просто. К тому же, артисту прекрасно знакомо это светлое чувство. В школьные годы он впервые сильно влюбился в девушку и был с ней семь лет в отношениях. Тогда окружение Стаса считало, что все это несерьезно, однако для него тот роман остается самым ярким в жизни.
«Для меня нет разницы, что именно нужно сыграть. Я в кадре и любил, и убивал, и умирал. Играя, я перестаю быть собой, поэтому не думаю о морали и муках выбора, просто делаю то, что написано в сценарии и что требует режиссер. Так и с общим языком с партнершами на площадке Если есть коннект, то совершенно не важно, какую сцену и о чем мы играем. Бывало и такое, что на пробах доходило до поцелуев, хотя никто этого и не требовал. Кстати, с Евой Миллер было примерно так, заигрывались»
Стас Шмелев
Актер
За свою карьеру Шмелеву удалось сняться с несколькими партнершами. И хоть чаще всего для него любовь на экране – лишь работа, есть у артиста и своя любимица, совместные сцены с которой он помнит до сих пор. По его признанию, одной из лучших актрис, с которой он играл, является Виктория Маслова. А вот мечтает Стас сыграть с Сашей Москалёвой.
«Мне понравилось сниматься с Викторией Масловой в проекте «Таксильно», где её персонаж с одного удара ломает мне нос. С удовольствием повторил бы в следующем сезоне. А мечтаю сыграть, пожалуй, с Сашей Москалёвой. Она говорит, что не хочет быть актрисой, а одновременно с этим является крайне артистичной и безумно красивой девушкой. Переубедил бы её хотя бы на один проект»
Стас Шмелев
Актер
Отметим, что, кроме Стаса Шмелева, в фильме «Эта любовь» засветились и другие известные молодые артисты: Анвар Халилулаев, блогер и основатель TikTok команды XO Team Герман Черных, звезда «Закрытой школы» Анфиса Вистингаузен, блогер Ева Миллер и многие другие. Также в романтической комедии приняла участие и телеведущая Яна Чурикова. Эксклюзивно для passion.ru она рассказала, как складывалась ее работа с командой 20-летних блогеров и актеров.