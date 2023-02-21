Яна Чурикова снялась в новой романтической комедии и рассказала о работе с 20-летними актерами
Фото: Starface.ru
16 февраля в российском прокате стартовала новая романтическая комедия «Эта любовь». Это первый полнометражный проект команды Тик-ток хауса XO TEAM, в котором пять совершенно разных историй отношений переплетаются в канун Дня святого Валентина.
В кинокартине приняли участие многие именитые артисты, которых зритель может знать по ролям в популярных молодежных сериалах и социальным сетям, среди них звезды «Ранеток» Стас Шмелев и «Закрытой школы» Анфиса Вистингаузен, Анвар Халилулаев, Ева Миллер, Герман Черных и многие другие. К основному касту проекта присоединилась и телеведущая Яна Чурикова, которая не так часто снимается в кино, но в этот раз практически сразу приняла приглашение.
Яна призналась passion.ru, что согласилась на роль в фильме «Эта любовь», даже не раздумывая. Для нее это была возможность почувствовать себя актрисой, при этом не затрачивая много сил на работу с персонажем. По словам теледивы, ее героиня схожа с ней, поэтому играть ей было довольно просто.
«Работа в проекте «Эта любовь» меня привлекла тем, что можно было попробовать на вкус кино, особо не играя кого-то другого. Это важно, потому что я не актриса и вживаться в чью-то роль, наверное, не смогла бы. А вот сыграть что-то близкое к моей собственной работе - да запросто»
Яна Чурикова
Телеведущая
Кадр из фильма "Эта любовь"
Фото: Пресс-служба
Отметим, что в основном в съемках принимали участие молодые актеры, возраст которых чуть больше 20-ти лет. При этом телеведущая вовсе не чувствовала себя как-то некомфортно на площадке. Она рассказала, что работа давалась ей легко. Единственное, на экране зрителям может показаться, что она «неприятная тетка». В жизни же Яна, по ее словам, такой бывает редко.
«На вопрос, какого сниматься с 20-ти летними артистами, ответ простой. Эта роль была максимально близка к тому, что я делаю в жизни. Я руководитель у группы, в которой всем где-то по 20 с копеечкой лет, поэтому мне не пришлось ничего изобретать. Поскольку мы с ребятами стараемся всегда сосуществовать в конструктивном режиме, я как-то особо в роль не вживалась. Единственное, в фильме, я, кажется, совсем неприятная тетка, а в жизни со мной такое случается, только когда кто-то очень сильно косячит. Ну очень сильно!»
Яна Чурикова
Телеведущая
Создатели фильм «Эта любовь» заверяют, что проект сможет продлить праздник любви для парочек, а также погрузить в прекрасную атмосферу влюбленности. Посмотреть на художественную работу молодых блогеров уже можно в кинотеатрах страны.