Яна Чурикова снялась в новой романтической комедии и рассказала о работе с 20-летними актерами

16 февраля в российском прокате стартовала новая романтическая комедия «Эта любовь». Это первый полнометражный проект команды Тик-ток хауса XO TEAM, в котором пять совершенно разных историй отношений переплетаются в канун Дня святого Валентина.

В кинокартине приняли участие многие именитые артисты, которых зритель может знать по ролям в популярных молодежных сериалах и социальным сетям, среди них звезды «Ранеток» Стас Шмелев и «Закрытой школы» Анфиса Вистингаузен, Анвар Халилулаев, Ева Миллер, Герман Черных и многие другие. К основному касту проекта присоединилась и телеведущая Яна Чурикова, которая не так часто снимается в кино, но в этот раз практически сразу приняла приглашение.

Яна призналась passion.ru, что согласилась на роль в фильме «Эта любовь», даже не раздумывая. Для нее это была возможность почувствовать себя актрисой, при этом не затрачивая много сил на работу с персонажем. По словам теледивы, ее героиня схожа с ней, поэтому играть ей было довольно просто.