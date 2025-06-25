«Сейчас я чувствую себя красивее, чем в 30 лет»: Светлана Зейналова о детях, личной жизни и работе на ТВ
© Из личного архива Светланы Зейналовой
Светлана Зейналова привыкла делать добрым утро миллионов зрителей, но в жизни ей самой пришлось пережить немало испытаний. В откровенном интервью сайту «Страсти» телеведущая рассказала о том, каким было ее детство рядом с сестрой Ирадой, как она воспитывает дочь с аутизмом и почему считает, что страсть — это главное топливо жизни.
Мы поговорили о слухах, которые преследуют ее много лет — действительно ли у нее был роман с Тимуром Соловьевым? Как она относится к пластическим операциям и почему уверена, что возраст — не повод перестать мечтать?
А еще Светлана поделилась главным секретом: как сохранять оптимизм, даже когда кажется, что весь мир против тебя. Читайте откровенное интервью со звездой «Доброго утра».
Светлана, как вы стали телеведущей? Был ли это осознанный выбор или случайность?
Я никогда не мечтала стать телеведущей — все получилось совершенно случайно. Когда я окончила театральное училище в 2001 году, это были голодные 2000-е. Я работала в театре «У Никитских ворот» за 50 долларов в месяц. Представьте: зарплата полторы тысячи рублей — конечно, приходилось браться за любую работу.
Я бегала на детские утренники, играла зайчиков в садах и школах, по ночам подрабатывала официанткой. Нужно было как-то выживать, снимать жилье и при этом продолжать двигаться в профессии.
И вот в этот момент мне предложили попробовать себя на радио. Я окунулась в этот волшебный, тусовочный, музыкальный мир — и он меня захватил. Мне казалось, что у меня есть к этому склонность. А потом с радио меня уже перебросило на телевидение — сначала на ТВ-Центр, затем снова на радио («Наше радио»), а потом и на Первый канал.
Так всё и закрутилось. Жизнь складывается из тысячи случайностей, но это не просто хаотичные события. Не то чтобы ты шла и случайно подвернула ногу — нет. Ты постоянно делаешь выбор: от чего-то отказываешься, на что-то соглашаешься. И Вселенная будто ведет тебя туда, где ты должна оказаться.
Есть ли у вас «кумиры» в профессии? На кого из коллег равняетесь?
Говорить о кумирах в профессии непросто — они меняются год от года. Многие имена, которые я назову, возможно, уже никому ничего не скажут. Но я всегда ориентировалась на эталонную работу наших легендарных дикторов: Игоря Кириллова, Анны Шатиловой и многих других.
Мне посчастливилось работать с ними бок о бок. Я видела, как даже в преклонном возрасте они сохраняли ясность мысли, молниеносную реакцию, замечательную память. Как мастерски выстраивали фразы и логично доносили мысль до зрителя.
Огромный опыт мне дала работа конферансом (выступление на сцене, связанное с ведением программы эстрадного представления, концерта, – прим. ред.). Совместные выступления с Владимиром Березиным, Валдисом Пельшем, Сашей Олешко и другими коллегами многому меня научили.
Но по-настоящему профессионально меня растили в основном те, кого зрители не видят в кадре. Их имена никому не известны — эти люди остаются за кулисами. Они помогали мне просто так, от души, потому что я им понравилась. Именно они подсказывали, направляли и в итоге помогли мне осознать: что я делаю и зачем.
Были ли моменты, когда хотели уйти? Что вас остановило?
Такие моменты бывают у всех, особенно когда ты устал и выгорел. Начинаешь думать: «Зачем я этим занимаюсь? Вот нормальные люди сидят дома, спят, просыпаются в приличное время, потягиваются, делают зарядку, пьют кофе, любуясь рассветом... А я уже с горящей пятой точкой куда-то бегу!»
Но обычно стоит немного отдохнуть — и через неделю это желание пропадает. Понимаете, телевидение, как и любая другая профессия — будь ты врач, сотрудник МЧС, учитель или шпалоукладчик — это не просто запись в трудовой книжке. Это образ жизни и мышления. Если профессия тебе подходит, ты начинаешь ею жить.
Не бывает «бывших» учителей, врачей или разведчиков. Это навсегда остается в тебе на подсознательном уровне. Скажите врачу перестать быть врачом — он вас, возможно, даже не поймет. Учитель всегда остается учителем, как бы тяжело ему ни было. Да, он может устать, выгореть, разозлиться на детей, всё может ему надоесть... Но проходит время — и он снова становится тем, кем является по сути. Если это его настоящее призвание.
Я всегда призываю людей искать именно свое призвание. То место, где ты не просто работаешь — а живешь.
Бывало ли, что в прямом эфире происходило что-то непредвиденное? Как справлялись?
Неожиданности случаются всегда — человек просто не в силах всё просчитать в своей жизни. То фонарь погаснет, то каблук сломается, то текст зависнет... Особенно когда это происходит в прямом эфире.
Вам, наверное, хочется услышать какие-то забавные истории, но на самом деле в такие моменты совсем не до смеха. Когда случается форс-мажор в эфире, ты изо всех сил пытаешься выкрутиться так, чтобы зрители даже не догадались, что что-то пошло не так. Поэтому подобрать «веселый» случай практически невозможно.
Справляешься в такие моменты буквально на честном слове — на морально-волевых, на профессиональных наработках. И далеко не всегда получается идеально. Когда не удается скрыть осечку, очень расстраиваешься — ведь эфир должен быть чистым.
Но в живом вещании, где нет возможности сделать 24 дубля и выбрать лучший вариант, такие ситуации неизбежны.
Как реагируете на хейт и критику в соцсетях?
Я всегда расстраиваюсь. Даже понимая, что это такие профессиональные люди, у которых не всё в порядке в жизни и в голове. Встречаясь с молодыми людьми, которые много читают или активны в соцсетях, я вижу, как они тоже переживают из-за подобного. И я всегда объясняю: каждый человек делится тем, что у него внутри.
Кто-то несет в себе солнце — и дарит свет окружающим. Кто-то полон тьмы — и распространяет ее вокруг. Есть люди, которые сознательно пытаются вывести вас на негатив, обидеть, увидеть вашу реакцию. Не потому что вы плохие — а потому что им самим плохо. И они хотят увеличить количество темноты в этом мире.
Поэтому самое правильное — не обращать на них внимания. Зачем они пишут гадости? Чтобы получить вашу реакцию. Это как мальчишки в школе дергают за косички — не из-за неприязни, а чтобы привлечь внимание. Самое страшное наказание для хейтера — полное игнорирование.
Хотя иногда бывает, что человек настолько настойчив, что начинает писать в личные сообщения. В таких случаях я реагирую только позитивно: «Не переживайте так сильно! Да, я деревянная кукла, что поделать. Желаю вам всего хорошего!»
У меня есть «профессиональный» хейтер, который со мной много лет. Он подписан на все мои соцсети и ежедневно пишет: «Вы не женщина, а позор». Я прекрасно понимаю — это несчастный человек, которому плохо. Он ждет моей реакции, но никогда ее не получит.
То же самое с некоторыми женщинами — им просто хочется выплеснуть негатив, поскандалить. Не давайте им такой возможности. Просто пожмите плечами и идите дальше.
У вас есть цели или мечты, касающиеся карьеры? Есть вершины, которые хотелось бы покорить?
У каждого творческого человека есть свои планы и вершины, всегда хочется достичь большего. Если спросить большинство людей, чего они хотят, не все смогут четко сформулировать, но все чего-то желают.
Конечно, каждый ведущий мечтает о собственной программе, а лучше — о нескольких. О всеобщем признании, славе, наградах. Как верно заметила одна моя коллега (и она в этом абсолютно права) — нет ничего приятнее, когда тебя выбирают. Не когда отвергают или ты проигрываешь, а именно, когда побеждаешь. Это значит, что ты нравишься, что тебя ценят.
Как и большинству моих коллег, мне хотелось бы получать интересные предложения — участвовать в захватывающих проектах, много путешествовать, сниматься, выражать себя. Ведь работа ведущего — это своего рода индивидуальный спектакль, монолог. Мы тоже артисты.
Поэтому, честно признаюсь, я мечтаю о насыщенной профессиональной жизни, полной ярких событий и возможностей для творческой реализации.
В 2019 году в СМИ писали, что вы стали лучшей телеведущей России. Что для вас значит эта награда?
Вы, видимо, что-то перепутали. Я никогда не становилась лучшей телеведущей России. У меня нет подобных громких титулов. Другое дело, что моя передача несколько раз получала премию ТЭФИ как лучшая программа. Что касается различных частных наград — если какая-нибудь организация вдруг решила мне что-то вручить, это их личное дело.
Из действительно значимых наград у меня есть: почетные грамоты от президента России за освещение Олимпиады, награды за участие в избирательной кампании (я вела митинги и участвовала в подготовке кандидатов), медаль за работу во время пандемии коронавируса (когда большинство людей оставались дома, я продолжала активно работать).
Но никаких особо важных государственных премий или званий у меня действительно нет.
Поговорим о детстве: правда ли, что вы были застенчивой, и сестре Ираде приходилось вас защищать от обидчиков?
Между мной и Ирадой разница в 5,5 лет. Она всегда была для меня старшей сестрой — моим ориентиром, а я вечно оставалась младшенькой. Как это обычно бывает в семьях, старшим детям приходится быть мудрее и сильнее: гулять с младшими, кормить их, присматривать и защищать. Вот и Ираде с детства выпала эта роль — такова уж судьба старших сестер.
Хотя у младших, конечно, тоже свои «привилегии» — например, донашивать одежду за старшими! Это всегда может нарушать тонкую грань отношений между сестрами. Ха-ха, это, конечно, шутка.
Ирада всегда помогала. Помню, в первом классе я совершенно не умела себя организовывать: то носки потеряю, то туфли, то не могу найти раздевалку. Она приходила на помощь — отводила меня, помогала переодеться, следила за мной. А если кто-то пытался меня обидеть, Ирада без раздумий вступалась за меня, даже готова была идти на «разборки» во дворе.
Так что она всегда была и остается для меня надежным боевым товарищем, в то время как я была более застенчивой и робкой.
Почему вы выбрали развлекательный жанр в профессии, а не пошли по пути сестры?
Я выбрала развлекательное направление, потому что оно мне действительно близко. Всю свою профессиональную жизнь я работаю именно в этом жанре. По образованию я артистка — окончила театральное училище, и в моей трудовой книжке так и записано: «артистка». Моя работа — развлекать людей, дарить им эмоции, создавать праздник. По сути, я продолжаю играть, только теперь моя сцена — телевидение и эстрада. Поэтому выбор развлекательного жанра был для меня абсолютно естественным.
Какие у вас сейчас отношения с Ирадой? Как часто удается встречаться, учитывая расстояние между вами?
Мы редко видимся и даже не часто общаемся — все мы очень занятые люди. Физически не хватает времени, чтобы проводить его вместе. Порой проще обменяться голосовыми сообщениями, которые можно прослушать в удобный момент, чем пытаться поймать друг друга на звонке.
Но это вовсе не означает, что мы забыли друг о друге или стали менее близки. Напротив — даже на расстоянии мы остаемся родными и дорогими людьми. Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на поддержку и готовы прийти на помощь в любой момент.
Между сестрами обычно бывает конкуренция. А у вас с Ирадой была и есть ли она сейчас?
Между нами нет конкуренции, мы работаем в совершенно разных жанрах и вообще очень отличаемся друг от друга. У нас всегда были разные цели и устремления, поэтому соперничать нам просто не в чем. Это всё равно что пытаться сравнивать хоккеиста с футболистом или фигуриста с гимнастом – совершенно разные виды деятельности.
Но мы всегда готовы выслушать и помочь друг другу советом.
У вас сложился тандем с Тимуром Соловьевым, вы вместе прекрасно смотритесь и много шутите. Какое у вас к нему отношение? Как реагируете на слухи о том, что у вас роман?
С Тимуром Соловьевым у нас сложился поистине прекрасный тандем. Начали мы работать вместе совершенно случайно, но сразу прониклись взаимной симпатией. Сейчас можем разделить друг с другом и радость, и горе.
Он, пожалуй, первый человек, с которым я делюсь всеми своими новостями – и хорошими, и плохими. То же самое и с его стороны. Наша человеческая близость породила слухи о романе, что вполне закономерно – не все понимают, что между мужчиной и женщиной возможна дружба, где искренне, по-человечески друг друга любят.
Если бы у нас возникли романтические отношения, это неминуемо разрушило бы нашу связь. Поэтому мы сознательно придерживаемся концепции истинной дружбы – когда принимаешь человека целиком, без условий и требований.
Мы идеально дополняем друг друга: я более собранная и разговорчивая, он – легкий и спокойный. Как Инь и Ян, пиво и водка, Ленин и Сталин, мы создаем гармоничный дуэт. Тимур – мой самый любимый, потрясающий друг. Я его очень люблю. С ним круто работать, схватывает на лету, с ним можно смело экспериментировать в любых жанрах.
Я счастлива, что в моей жизни есть такой человек. Мы дружим не только в эфире, но и вне его. Наши дочки тоже подружились, что делает наше общение еще более ценным. Мы с ним можем и затусить.
Вы говорили о непринятии внешности, а в детстве считали себя некрасивой. А сейчас? Как научились бороться с комплексами или они остались до сих пор?
В детстве я искренне считала, что все вокруг красивые, а я — нет. Как ни печально, это ощущение сопровождает меня всю жизнь: мне постоянно кажется, что окружающие умнее, талантливее и привлекательнее меня. Но со временем я смотрю на свои старые фото и видео, то думаю: «Боже, я же была прекрасна! Почему я считала себя полной и некрасивой?»
Все это вопросы самооценки. Я три года изучала психологию и педагогику в Ленинском университете — туда часто приходят те, кто сам нуждается в психологической помощи. За это время я прошла множество тренингов, прочитала горы книг по самопознанию. Это помогло мне понять главное: как мы воспринимаем себя и что можем сделать для собственного принятия.
Теперь у меня есть простой, но действенный ритуал. Каждое утро, глядя в зеркало (независимо от того, как я выгляжу), я говорю себе: «Ты — лучшая! Этот день будет потрясающим, солнечным и полным радости». И знаете что? Когда повторяешь это достаточно часто — так оно и происходит. Жизнь действительно становится легче и веселее.
Как вы относитесь к пластическим операциям и инъекциям? Пробовали или планируете ли что-то в будущем?
Мое отношение к пластической хирургии неоднозначное. Когда операции помогают вернуть естественную красоту — исправить последствия травм, уменьшить действительно выраженные особенности (например, слишком крупный нос или лопоухие уши) — я отношусь к ним положительно. Видела женщин в возрасте, которые с помощью грамотных вмешательств сохранили свежесть и выглядели прекрасно.
Но часто это превращается в бег по кругу. Страх старения заставляет людей безостановочно «подтягивать» лицо, и в итоге получается обратный эффект — неестественная внешность, искаженные черты, потеря выразительности. Это ужасно.
Я всегда думаю про себя: смогу ли достойно принять свою внешность с годами? И пришла к выводу: настоящая красота в любом возрасте — это гармония внутреннего мира. Без душевного света никакая, даже самая искусная пластика не сделает лицо по-настоящему привлекательным.
Честно говоря, сейчас, в мои годы, я чувствую себя красивее, чем в 30 лет. Стала мудрее, интереснее, обрела внутренний баланс. Если бы мне предложили вернуться в то время — я бы отказалась. Надеюсь, мне хватит мудрости сохранить это самопринятие в любом возрасте.
Поговорим о детях: как вы впервые узнали о том, что у вашей дочери Александры аутизм? И какая была первая реакция?
У меня двое детей – Александра и Вероника, с разницей в 10 лет. Они совершенно разные: по характеру, стремлениям, творческим способностям, даже физически, на ощупь разные.
У Александры при рождении обнаружили порок сердца, потребовалась операция. Позже поставили диагноз «аутизм». Это не улучшает качество жизни, а прямо скажем, резко его ухудшает. Были годы, которые я не хочу вспоминать – сплошное серое месиво постоянного поиска денег на реабилитацию, страха и боли.
Если бы не Александра, наверное, можно было бы головой, так сказать, об стенку или через окошко. Если бы не она, возможно, я бы не выдержала этого кошмара. Ее присутствие давало мне силы жить и бороться в любой ситуации.
Правда ли, что диагноз дочери повлиял на ваш развод с первым мужем? Почему мужчины так остро реагируют на особенности детей?
Конечно, это не улучшает отношения между мужчинами и женщинами. Мужчины часто остро реагируют на подобные ситуации. По статистике, большинство матерей, воспитывающих детей с особенностями развития, остаются одни – мужчины уходят, не выдерживая трудностей.
В современном обществе сложилась тревожная тенденция: многие мужчины избегают ответственности, предпочитая легкую, беззаботную жизнь. Достаточно взглянуть на статистику разводов: около 30% мужчин уходят в первый год после рождения ребенка, еще 30% – в последующие 2-3 года. То есть в общей сложности 60% семей распадаются в самый сложный период, когда ребенок маленький, а пара только учится жить в новом статусе родителей.
Это большая проблема нашего времени и воспитания.
Вы говорили, что Александре ставили диагноз «не поддается обучению», но вы вместе смогли добиться больших успехов. Что помогло?
Александре ставили самые страшные диагнозы, говорили, что она не поддается обучению и так далее. Мы очень много работали — вы даже не представляете, сколько вложено ее индивидуального труда. Она, как маленький ребенок, трудилась изо всех сил. Привыкла работать по 16–17 часов в сутки: спала чуть-чуть, вставала и снова занималась, снова работала над собой. И теперь, когда она в подростковом возрасте говорит: «Я не хочу, я всё брошу!» — я ее прекрасно понимаю. Я вообще не уверена, что обычные взрослые люди смогли бы выдержать такой ритм, в котором работала она.
А ведь она говорит по-китайски, по-английски, сдает математику, сдала ОГЭ (Основной государственный экзамен, – прим. ред.) на «4» и продолжает заниматься. Она борется за эту жизнь. У нее есть своя мечта. А люди начинают говорить: «Ну зачем, Света, так напрягаться? Зачем заставлять? Разве так важны оценки? Разве всё это действительно нужно?» Но мне-то это не нужно! Я свою жизнь уже проживаю как могу. Это важно для нее. Она хочет победить, хочет сама поступить в колледж, получить профессию, чего-то добиться. Это не мои мечты — мне было бы проще, если бы она просто сидела рядом, а я бы ей рассказывала, как жить. Но это ее желание. И я должна найти время, силы, возможности и деньги, чтобы помочь ей реализовать это, чтобы у нее всё получилось.
То же самое с Вероникой. Это ее выбор. Никогда в жизни не думала, что буду платить за такие увлечения, как керамика или бисероплетение. Для меня это было чем-то непонятным. Как можно четыре раза в неделю заниматься бисероплетением? Или вдруг заявить: «Хочу в математический спецкласс!» У меня волосы дыбом встали — я-то сама никогда о математике не мечтала. Но жизнь научила меня кивать и говорить: «Хорошо, я тебе помогу, только желай и живи своей жизнью».
Главное — понять, чего ты хочешь, и прожить жизнь так, как тебе нужно. Можно полностью раскрыться, а можно… извините за выражение, всё просрать. Но высшая мудрость — распознать свои таланты и возможности и в нужный момент, в нужном месте, с помощью или своими силами их реализовать.
Я, к сожалению, смогла реализовать не всё. В свое время у меня не хватило мудрости. Но именно пройденные трудности, вся та гадость, через которую я прошла, дали мне это понимание. И теперь я стараюсь помочь своим детям раскрыть их потенциал, чтобы они прожили свою жизнь так, как хотят.
Почему вы не так давно сказали, что до появления на свет дочери Саши были «полной дурой»?
Знаете, до рождения детей я была не самым мудрым человеком. Молодость — она, как говорится, «под хвостом»: бежала куда-то, жила в спешке, думала только о себе. Но когда появляется маленький человек, который полностью от тебя зависит, — всё меняется. Ты видишь в нем продолжение себя, понимаешь, насколько ты для него важен, какую огромную ответственность берешь. И тогда мозги перестраиваются. Ты осознаешь, что жить нужно не только для себя, но и для других.
Именно Саша, со всеми ее сложностями, научила меня видеть людей — их проблемы, их боль. Благодаря ей я поняла, что мне важно помогать, что мне искренне нравится делать что-то доброе, поддерживать тех, кому тяжело. Поэтому я и работаю в программе «Доброе утро». Да, бывает трудно, бывает — нет сил. Но если я знаю, что кто-то, глядя на меня, улыбнулся, что чье-то утро стало чуть светлее… А когда люди пишут: «Проснулся в отвратительном настроении, а посмотрел на вас — и как-то легче стало» — вот тогда чувствуешь, что жизнь обретает смысл.
Наверное, мы для того и приходим в этот мир — чтобы дарить людям радость. Для себя я это именно так и определяю.
Поддерживаете ли вы отношения, общение с отцами ваших детей?
У нас с Лёшей (бывший муж Алексей Глазатов, – прим. ред.) была очень большая любовь. И мы остались хорошими друзьями. Он продолжает нам помогать – совсем недавно три часа собирал тумбочку, сам лично всё скрутил, а потом обливался потом. Большой молодец!
В наших отношениях были разные периоды, но сейчас мы нашли баланс – ради нашей дочки. Для нее это крайне важно: у нее есть отец, который ее искренне любит. И этому тоже нужно учиться – любить своего ребенка правильно. Принимать его таким, какой он есть. Не пытаться изменить, не указывать на недостатки, не требовать невозможного. А видеть его потенциал и помогать раскрыть то, что в нем заложено.
По-моему, в этом и заключается мудрость нашего родительского пути.
Какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой? Готовы были бы снова выйти замуж?
Я не знаю, какого мужчину хотела бы видеть рядом. Никакого! (смеется). Среди всех мужчин, которых я знаю, нет ни одного, с кем мне захотелось бы пройти жизненный путь в иной роли, кроме как друзья, знакомые или коллеги. Сейчас я живу прекрасной жизнью свободной женщины, которая поступает так, как хочет. Помните фразу из «Девчат»: «Хочу — халву ем, хочу — пряники!» Вот именно так я и живу сейчас.
Раньше я никогда не позволяла себе устраивать быт так, как хочется мне и моим детям. Постоянно под кого-то подстраивалась, пыталась угодить. Теперь я угождаю только себе и детям. Мы построили наш быт так, как нам комфортно. Возможно, когда-нибудь нам это наскучит, и мы захотим впустить кого-то в нашу жизнь — тогда мы рассмотрим кандидатуры. Но пока мы наслаждаемся этой свободой: собрались и поехали, передумали — остались дома; едим что хотим, одеваемся как нравится, отдыхаем где захотим. И получаем от этого огромное удовольствие.
Когда мне было 20, слово «свобода» ассоциировалось с одиночеством: «ты свободен — значит, никому не нужен». Сейчас для меня свобода — это полная гармония с собой и жизнью. Возможность выбирать: встречаться с людьми или нет, делать что-то или отказаться — и находить в этом прекрасный баланс. Но к такому пониманию нельзя прийти в 20-25 лет. Это приходит позже, как случилось со мной в 45-48. Поэтому это ощущение для меня особенно ценно. Когда-нибудь оно изменится — и я буду жить по-другому. Но сейчас — именно так.
В прошлом году вы говорили, что у вас есть неприятная традиция – ломать какую-то часть тела перед днем рождения. В этом году она обошла вас стороной?
Эти две недели перед днем рождения, конец апреля, начало мая, всегда самые сложные. Начинается какой-то нервный колотун, я сильно переживаю. Но не из-за возраста – нет! Я обожаю свой день рождения, жду его с нетерпением, люблю праздники. Обожаю собирать всех друзей и кутить на полную катушку. Всегда трачу больше, чем могу позволить.
Наверное, это переход из одного состояния в другое, поэтому каждый раз что-то случается: то ногу сломаю, то палец, то спину прихватит. Трижды записывалась на марафон перед днем рождения – и трижды что-то мешало участвовать. В этом году решила не искушать судьбу – и тьфу-тьфу-тьфу, ничего не сломала! Хотя негативные события всё же были... Видимо, этот энергетический переход между состояниями всегда сопровождается какими-то странными событиями.
Считаете ли вы себя транжирой или экономно подходите к тратам? На что тратите больше всего?
Я страшная транжира – всегда трачу больше, чем могу себе позволить. Пыталась вести учет: вот здесь отложим, тут запишем, там сэкономим... Но ничего не получается! Так и живу, как получается.
Стараюсь не спускать до последней копейки, что-то откладывать. Но жизнь постоянно ставит меня в ситуации, когда приходится тратить больше, чем планировалось. Поэтому деньги для меня – такая сложная субстанция.
Чем вы любите заниматься в свободное время?
Свободного времени у нас немного, но когда оно появляется мы любим путешествовать. Сейчас открываем для себя города России, столько прекрасных мест! Ходим в театры, на выставки. Дочки подросли и теперь по-настоящему получают удовольствие от таких поездок. Я всегда стараюсь брать хороших экскурсоводов – это бесценный подарок к любому путешествию.
Иногда я скучаю по прошлой жизни. Раньше мы чаще ходили в гости – пекли пироги, играли в настольные игры, лясы точили, кости перемывали. Сейчас такие моменты стали редкостью, и потому особенно ценны, когда выпадает возможность просто посидеть с близкими, поболтать о жизни.
Наши выходные бывают очень разными: то все вместе увлеченно выкладываем алмазную мозаику, то идем гулять в нашу любимую экозону – до церкви, потом в живописную лощину. А иногда просто расходимся по комнатам, каждый смотрит свое кино. Эти тихие часы, когда все дома, но каждый занят своим делом, наполнены особым уютом. Вечером решаем, куда пойти ужинать: в уютное кафе в нашем доме, заказать доставку или приготовить что-то самим.
А еще мы обожаем наши спонтанные походы в торговый центр – да, мы те еще транжиры! Покупаем всякие милые безделушки, китайско-корейские новинки, лишние «шмотки» (когда еще носить, как не сейчас?), заходим в ресторан... Вот такие у нас получаются выходные.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас значит страсть?
Страсть — это способность всей душой ощущать острые чувства. Будь то радость, влюбленность, счастье или даже ненависть. Когда ты отдаешься этому полностью, без остатка, готовый ради этого умереть здесь и сейчас — вот это и есть настоящая страсть.
Человек, не способный испытывать страсти, несчастен. Именно страсти формируют нас. Но они же и разрушают — ведь это чувство колоссальной силы, способное разорвать изнутри, как атомная бомба.
У японцев есть такое понятие: жить ниже или выше страстей. Ниже — удел животных, их страсти просты и ограничены. Выше — уровень мудрецов, научившихся контролировать свои чувства. Но мы, обычные люди, живем внутри страстей. В них — смысл нашего бытия. Страсть к работе, к жизни, к детям, даже страсть к самим страстям — вот что наполняет нас энергией. Лишь с годами, устав от этой бури, мы можем подняться над страстями.
Я желаю всем испытывать светлые страсти — те, что дают энергию созидать, творить, радоваться миру. И избегать разрушительных — они могут сломать вас.
Моя жизнь — в этих страстях. С ними я трижды поступала в театральное, шла на радио с температурой 39, приходила на телевидение, рожала детей, любила мужчин — всегда с полной самоотдачей. Да, это больно, когда твою страсть не ценят. Да, после таких кульбитов трудно восстанавливаться. Но как жаль тех, кто ничего не страстно не желает в жизни! Они не знают, что значит любить до боли в сердце, до головокружения от яркости чувств.
Живите страстно! Пусть хотя бы раз в жизни вас посетит это всепоглощающее чувство. А лучше — много раз.
И главное — живите легко. Здесь и сейчас. Радуйтесь каждому дню. Не зацикливайтесь на будущем — его всё равно не предугадать. Конечно, можно что-то предусмотреть, но по большому счету — просто верьте в лучшее и идите вперед!