«Сейчас я чувствую себя красивее, чем в 30 лет»: Светлана Зейналова о детях, личной жизни и работе на ТВ

Правда ли, что диагноз дочери повлиял на ваш развод с первым мужем? Почему мужчины так остро реагируют на особенности детей?

Конечно, это не улучшает отношения между мужчинами и женщинами. Мужчины часто остро реагируют на подобные ситуации. По статистике, большинство матерей, воспитывающих детей с особенностями развития, остаются одни – мужчины уходят, не выдерживая трудностей.

В современном обществе сложилась тревожная тенденция: многие мужчины избегают ответственности, предпочитая легкую, беззаботную жизнь. Достаточно взглянуть на статистику разводов: около 30% мужчин уходят в первый год после рождения ребенка, еще 30% – в последующие 2-3 года. То есть в общей сложности 60% семей распадаются в самый сложный период, когда ребенок маленький, а пара только учится жить в новом статусе родителей.

Это большая проблема нашего времени и воспитания.

Вы говорили, что Александре ставили диагноз «не поддается обучению», но вы вместе смогли добиться больших успехов. Что помогло?

Александре ставили самые страшные диагнозы, говорили, что она не поддается обучению и так далее. Мы очень много работали — вы даже не представляете, сколько вложено ее индивидуального труда. Она, как маленький ребенок, трудилась изо всех сил. Привыкла работать по 16–17 часов в сутки: спала чуть-чуть, вставала и снова занималась, снова работала над собой. И теперь, когда она в подростковом возрасте говорит: «Я не хочу, я всё брошу!» — я ее прекрасно понимаю. Я вообще не уверена, что обычные взрослые люди смогли бы выдержать такой ритм, в котором работала она.

А ведь она говорит по-китайски, по-английски, сдает математику, сдала ОГЭ (Основной государственный экзамен, – прим. ред.) на «4» и продолжает заниматься. Она борется за эту жизнь. У нее есть своя мечта. А люди начинают говорить: «Ну зачем, Света, так напрягаться? Зачем заставлять? Разве так важны оценки? Разве всё это действительно нужно?» Но мне-то это не нужно! Я свою жизнь уже проживаю как могу. Это важно для нее. Она хочет победить, хочет сама поступить в колледж, получить профессию, чего-то добиться. Это не мои мечты — мне было бы проще, если бы она просто сидела рядом, а я бы ей рассказывала, как жить. Но это ее желание. И я должна найти время, силы, возможности и деньги, чтобы помочь ей реализовать это, чтобы у нее всё получилось.

То же самое с Вероникой. Это ее выбор. Никогда в жизни не думала, что буду платить за такие увлечения, как керамика или бисероплетение. Для меня это было чем-то непонятным. Как можно четыре раза в неделю заниматься бисероплетением? Или вдруг заявить: «Хочу в математический спецкласс!» У меня волосы дыбом встали — я-то сама никогда о математике не мечтала. Но жизнь научила меня кивать и говорить: «Хорошо, я тебе помогу, только желай и живи своей жизнью».

Главное — понять, чего ты хочешь, и прожить жизнь так, как тебе нужно. Можно полностью раскрыться, а можно… извините за выражение, всё просрать. Но высшая мудрость — распознать свои таланты и возможности и в нужный момент, в нужном месте, с помощью или своими силами их реализовать.

Я, к сожалению, смогла реализовать не всё. В свое время у меня не хватило мудрости. Но именно пройденные трудности, вся та гадость, через которую я прошла, дали мне это понимание. И теперь я стараюсь помочь своим детям раскрыть их потенциал, чтобы они прожили свою жизнь так, как хотят.

Почему вы не так давно сказали, что до появления на свет дочери Саши были «полной дурой»?

Знаете, до рождения детей я была не самым мудрым человеком. Молодость — она, как говорится, «под хвостом»: бежала куда-то, жила в спешке, думала только о себе. Но когда появляется маленький человек, который полностью от тебя зависит, — всё меняется. Ты видишь в нем продолжение себя, понимаешь, насколько ты для него важен, какую огромную ответственность берешь. И тогда мозги перестраиваются. Ты осознаешь, что жить нужно не только для себя, но и для других.

Именно Саша, со всеми ее сложностями, научила меня видеть людей — их проблемы, их боль. Благодаря ей я поняла, что мне важно помогать, что мне искренне нравится делать что-то доброе, поддерживать тех, кому тяжело. Поэтому я и работаю в программе «Доброе утро». Да, бывает трудно, бывает — нет сил. Но если я знаю, что кто-то, глядя на меня, улыбнулся, что чье-то утро стало чуть светлее… А когда люди пишут: «Проснулся в отвратительном настроении, а посмотрел на вас — и как-то легче стало» — вот тогда чувствуешь, что жизнь обретает смысл.

Наверное, мы для того и приходим в этот мир — чтобы дарить людям радость. Для себя я это именно так и определяю.

Поддерживаете ли вы отношения, общение с отцами ваших детей?

У нас с Лёшей (бывший муж Алексей Глазатов, – прим. ред.) была очень большая любовь. И мы остались хорошими друзьями. Он продолжает нам помогать – совсем недавно три часа собирал тумбочку, сам лично всё скрутил, а потом обливался потом. Большой молодец!

В наших отношениях были разные периоды, но сейчас мы нашли баланс – ради нашей дочки. Для нее это крайне важно: у нее есть отец, который ее искренне любит. И этому тоже нужно учиться – любить своего ребенка правильно. Принимать его таким, какой он есть. Не пытаться изменить, не указывать на недостатки, не требовать невозможного. А видеть его потенциал и помогать раскрыть то, что в нем заложено.

По-моему, в этом и заключается мудрость нашего родительского пути.

Какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой? Готовы были бы снова выйти замуж?

Я не знаю, какого мужчину хотела бы видеть рядом. Никакого! (смеется). Среди всех мужчин, которых я знаю, нет ни одного, с кем мне захотелось бы пройти жизненный путь в иной роли, кроме как друзья, знакомые или коллеги. Сейчас я живу прекрасной жизнью свободной женщины, которая поступает так, как хочет. Помните фразу из «Девчат»: «Хочу — халву ем, хочу — пряники!» Вот именно так я и живу сейчас.

Раньше я никогда не позволяла себе устраивать быт так, как хочется мне и моим детям. Постоянно под кого-то подстраивалась, пыталась угодить. Теперь я угождаю только себе и детям. Мы построили наш быт так, как нам комфортно. Возможно, когда-нибудь нам это наскучит, и мы захотим впустить кого-то в нашу жизнь — тогда мы рассмотрим кандидатуры. Но пока мы наслаждаемся этой свободой: собрались и поехали, передумали — остались дома; едим что хотим, одеваемся как нравится, отдыхаем где захотим. И получаем от этого огромное удовольствие.

Когда мне было 20, слово «свобода» ассоциировалось с одиночеством: «ты свободен — значит, никому не нужен». Сейчас для меня свобода — это полная гармония с собой и жизнью. Возможность выбирать: встречаться с людьми или нет, делать что-то или отказаться — и находить в этом прекрасный баланс. Но к такому пониманию нельзя прийти в 20-25 лет. Это приходит позже, как случилось со мной в 45-48. Поэтому это ощущение для меня особенно ценно. Когда-нибудь оно изменится — и я буду жить по-другому. Но сейчас — именно так.

В прошлом году вы говорили, что у вас есть неприятная традиция – ломать какую-то часть тела перед днем рождения. В этом году она обошла вас стороной?

Эти две недели перед днем рождения, конец апреля, начало мая, всегда самые сложные. Начинается какой-то нервный колотун, я сильно переживаю. Но не из-за возраста – нет! Я обожаю свой день рождения, жду его с нетерпением, люблю праздники. Обожаю собирать всех друзей и кутить на полную катушку. Всегда трачу больше, чем могу позволить.

Наверное, это переход из одного состояния в другое, поэтому каждый раз что-то случается: то ногу сломаю, то палец, то спину прихватит. Трижды записывалась на марафон перед днем рождения – и трижды что-то мешало участвовать. В этом году решила не искушать судьбу – и тьфу-тьфу-тьфу, ничего не сломала! Хотя негативные события всё же были... Видимо, этот энергетический переход между состояниями всегда сопровождается какими-то странными событиями.

Считаете ли вы себя транжирой или экономно подходите к тратам? На что тратите больше всего?

Я страшная транжира – всегда трачу больше, чем могу себе позволить. Пыталась вести учет: вот здесь отложим, тут запишем, там сэкономим... Но ничего не получается! Так и живу, как получается.

Стараюсь не спускать до последней копейки, что-то откладывать. Но жизнь постоянно ставит меня в ситуации, когда приходится тратить больше, чем планировалось. Поэтому деньги для меня – такая сложная субстанция.

Чем вы любите заниматься в свободное время?

Свободного времени у нас немного, но когда оно появляется мы любим путешествовать. Сейчас открываем для себя города России, столько прекрасных мест! Ходим в театры, на выставки. Дочки подросли и теперь по-настоящему получают удовольствие от таких поездок. Я всегда стараюсь брать хороших экскурсоводов – это бесценный подарок к любому путешествию.

Иногда я скучаю по прошлой жизни. Раньше мы чаще ходили в гости – пекли пироги, играли в настольные игры, лясы точили, кости перемывали. Сейчас такие моменты стали редкостью, и потому особенно ценны, когда выпадает возможность просто посидеть с близкими, поболтать о жизни.

Наши выходные бывают очень разными: то все вместе увлеченно выкладываем алмазную мозаику, то идем гулять в нашу любимую экозону – до церкви, потом в живописную лощину. А иногда просто расходимся по комнатам, каждый смотрит свое кино. Эти тихие часы, когда все дома, но каждый занят своим делом, наполнены особым уютом. Вечером решаем, куда пойти ужинать: в уютное кафе в нашем доме, заказать доставку или приготовить что-то самим.

А еще мы обожаем наши спонтанные походы в торговый центр – да, мы те еще транжиры! Покупаем всякие милые безделушки, китайско-корейские новинки, лишние «шмотки» (когда еще носить, как не сейчас?), заходим в ресторан... Вот такие у нас получаются выходные.