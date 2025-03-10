«Стало сложно кого-то не обидеть шуткой»: Эмир Кашоков о «ЧБД», создании шуток и участии в КВН

Юмор занимает особое место в сердцах россиян: наравне с популярными музыкантами и артистами театра аншлаги в концертных залах по всей стране сегодня собирают и комики. Одним из ярчайших комедиантов новой волны является Эмир Кашоков, знакомый зрителю по таким юмористическим проектам, как «Что было дальше?», «Лена Кука», «Читка». При этом герою интервью удается оставаться не только востребованным юмористом, участвующем сразу в ряде шоу, но и активным предпринимателем: в феврале Эмир вместе с партнерами открыл в самом центре Москвы ресторан.

Сайт «Страсти» пообщался с Эмиром и выяснил, что скрывает закулисье нашумевшего шоу «Что было дальше?», с какими сложностями при работе сталкивается современный юморист и актуален ли КВН сегодня.

Вы рассказывали, что первым человеком, привившим вам любовь к юмору, был Юрий Никулин. Были ли еще артисты, которые повлияли на дальнейший выбор профессии?

Тут скорее о том, как я подсознательно научился «схеме» шуток. В третьем классе мне в цирке на Цветном бульваре купили книгу с анекдотами, которые собирал Никулин, и я их знал практически наизусть. Так, я с детства неосознанно начал понимать, как работает юмор.

Ближе к 17 годам я, как и многие другие, вдохновлялся передачами с ТНТ: «Убойная лига, «Убойной ночи», Comedy Club и другие.

Но и среди «старой гвардии» у меня были свои кумиры: Задорнов, Ширвиндт и Табаков, Карцев. В более взрослом возрасте начал понимать гениальность Жванецкого.

В студенчестве вам довелось принять участие в КВН. Какие эмоции вызывает у вас тот период жизни?

В первую очередь это была тусовка людей с общими интересами и схожим чувством юмора. Но немаловажной частью для нас был соревновательный процесс. Именно желание стать лучшими подарило нам возможность вырасти из своей региональной лиги и продвинуться в своем деле.

На ваш взгляд, сегодня эта площадка изжила себя? Стоит ли молодым комикам пробовать свои силы в КВН?

КВН был и остается «университетом» для комиков. Он учит командной работе, профессионализму на сцене, понятию редактуры и многому другому. Несмотря на большое количество возможностей сегодня развиваться индивидуально, с помощью соцсетей, стендапа и прочего, я думаю КВН — это лучшая «воспитательная» организация для комиков.

После игр в «Клубе веселых и находчивых» вы на некоторое время покинули юмористическое поприще и трудились юристом в банке. Почему тогда приняли подобное решение? Что позднее заставило вернуться в мир юмора?

Это был период, когда необходимо было расставить приоритеты: заработок сейчас или ставка на успех в юморе. Когда дуэт «Лена Кука» стал выступать в «Comedy Баттле», я решил, что хочу помочь им выиграть в качестве автора, и не прогадал.