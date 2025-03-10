«Стало сложно кого-то не обидеть шуткой»: Эмир Кашоков о «ЧБД», создании шуток и участии в КВН
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Юмор занимает особое место в сердцах россиян: наравне с популярными музыкантами и артистами театра аншлаги в концертных залах по всей стране сегодня собирают и комики. Одним из ярчайших комедиантов новой волны является Эмир Кашоков, знакомый зрителю по таким юмористическим проектам, как «Что было дальше?», «Лена Кука», «Читка». При этом герою интервью удается оставаться не только востребованным юмористом, участвующем сразу в ряде шоу, но и активным предпринимателем: в феврале Эмир вместе с партнерами открыл в самом центре Москвы ресторан.
Сайт «Страсти» пообщался с Эмиром и выяснил, что скрывает закулисье нашумевшего шоу «Что было дальше?», с какими сложностями при работе сталкивается современный юморист и актуален ли КВН сегодня.
Вы рассказывали, что первым человеком, привившим вам любовь к юмору, был Юрий Никулин. Были ли еще артисты, которые повлияли на дальнейший выбор профессии?
Тут скорее о том, как я подсознательно научился «схеме» шуток. В третьем классе мне в цирке на Цветном бульваре купили книгу с анекдотами, которые собирал Никулин, и я их знал практически наизусть. Так, я с детства неосознанно начал понимать, как работает юмор.
Ближе к 17 годам я, как и многие другие, вдохновлялся передачами с ТНТ: «Убойная лига, «Убойной ночи», Comedy Club и другие.
Но и среди «старой гвардии» у меня были свои кумиры: Задорнов, Ширвиндт и Табаков, Карцев. В более взрослом возрасте начал понимать гениальность Жванецкого.
В студенчестве вам довелось принять участие в КВН. Какие эмоции вызывает у вас тот период жизни?
В первую очередь это была тусовка людей с общими интересами и схожим чувством юмора. Но немаловажной частью для нас был соревновательный процесс. Именно желание стать лучшими подарило нам возможность вырасти из своей региональной лиги и продвинуться в своем деле.
На ваш взгляд, сегодня эта площадка изжила себя? Стоит ли молодым комикам пробовать свои силы в КВН?
КВН был и остается «университетом» для комиков. Он учит командной работе, профессионализму на сцене, понятию редактуры и многому другому. Несмотря на большое количество возможностей сегодня развиваться индивидуально, с помощью соцсетей, стендапа и прочего, я думаю КВН — это лучшая «воспитательная» организация для комиков.
После игр в «Клубе веселых и находчивых» вы на некоторое время покинули юмористическое поприще и трудились юристом в банке. Почему тогда приняли подобное решение? Что позднее заставило вернуться в мир юмора?
Это был период, когда необходимо было расставить приоритеты: заработок сейчас или ставка на успех в юморе. Когда дуэт «Лена Кука» стал выступать в «Comedy Баттле», я решил, что хочу помочь им выиграть в качестве автора, и не прогадал.
Одним из самых громких юмористических проектов последних лет является «Что было дальше?». Вы стояли у истоков шоу — как пришла идея? Как выбирали гостей?
Идея принадлежит Максиму Морозову — он и его супруга Дарья Морозова с тех пор шоураннеры «ЧБД» — мы вместе тогда работали на одном этаже в офисе Comedy Club Production. Он принес ее к нам в кабинет, и мы стали над ней работать. Гостей мы, как правило, выбираем все сообща, исходя из того, как, по нашим ощущениям, он поведет себя в кадре. Немаловажными являются актуальность гостя, его медийный вес и, главное, согласие прийти на наше шоу.
Как у вас рождаются шутки? Всегда ли на «ЧБД» была импровизация, или же иногда приходилось использовать заготовки?
Мы пытались делать заготовки, но они неизменно остаются несказанными. В этом шоу они не работают. Все, что видят зрители, рождается на ходу, и правило, которое мы всегда соблюдаем — историю никто не знает заранее. Иначе зритель почувствует фальшь.
Для первого эпизода «ЧБД» вы придумали примерную речь Нурлану Сабурову. Приходилось ли еще кому-то помогать с текстами? Если да, то как часто коллеги обращались к вам за помощью?
Нурлан ее так и не сказал. Она была написана скорее для спокойствия редакторов, что, мол, «если что, текст есть». Но с первой технической вечеринки и по сей день, никакого прописанного текста нет.
Долгое время вы находились за кадром, однако потом переместились на передний план — стали ведущим. Какие были ощущения после перехода в новое амплуа? Переживали ли из-за нападок фанатов Рустама Рептилоида, которого вы сменили на шоу?
В кадре на тот момент сидели все мои друзья, с которыми мы много общались за кадром, и у меня была уверенность, что «химия» между нами будет. Конечно, было волнение по поводу того, как воспримут меня зрители. Но вроде все сложилось хорошо.
За восемь сезонов «ЧБД» посетило множество звездных гостей. Кто запомнился вам больше всего?
Мне, лично, больше всего запомнилось преображение Богдана Титомира в его втором приходе в шоу — то, насколько он контрастировал сам с собой из первого выпуска. Приятно удивили Лепс и Винокур — то, как они взаимодействуют с молодыми по их меркам комиками.
Были ли артисты, которые обижались на вас из-за сильной «прожарки» на проекте?
Во время непосредственно съемки возмущался только Евгений Понасенков* (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об обидах остальных слышал только из интервью — вроде как Станислав Ярушин и Олег Майами пожалели о приходе на проект. Но у нас цели обидеть никогда не стояло. Задача шоу не в этом.
Что самое сложное в работе комика?
Сегодня стало сложно кого-то не обидеть шуткой. В соцсетях всегда найдется тот, кто усмотрит обиду даже там, где ее не подразумевалось. Далее раскачивается маятник, и безобидная шутка из-за нового контекста превращается в дерзкую, оскорбительную, обидную.
Есть ли секрет хорошей шутки?
Она должна быть неожиданной
Что для вас важнее: шутка или реакция зрителей? Почему?
Важен баланс. Есть так называемый «юмор для юмористов». Он не совсем такой, который нравится большинству зрителей. Важно, чтобы шутка была и не слишком «простой» и в то же время доступной большинству. Ведь главная задача — вызвать смех, а значит, не учитывать мнение зрителя просто нелогично.
Еще 10 лет назад в РФ самым популярным юмористическом шоу был Comedy Club, однако сегодня его рейтинги в разы ниже. Как вы считаете, говорит ли потеря рейтингов о том, что юмор за это время изменился?
Не соглашусь с тем, что рейтинги Comedy Club стали намного ниже, просто они из «революционного» продукта, переросли в «постоянный». Их просмотры, даже в Сети, до сих пор имеют внушительные цифры.
А вы сами мечтали стать резидентом Comedy Club? Смотрели ли вы выпуски передачи?
Да, такие мысли были, но впоследствии захотелось делать свой уникальный продукт. Изначально, так или иначе, мы ориентировались на успех резидентов Comedy.
Какие темы вы считаете «запретными» для шуток, и почему?
Думаю, не скажу здесь ничего нового. Все шутки, которые вы бы не произнесли в лицо тому, кто относится к теме шутки, посчитав это неуместным, не стоит произносить.
В 2022 году вы участвовали в футбольной «Медиалиге». Насколько вам понравился тот опыт? Планируете ли заявляться в аналогичные соревнования, например, по баскетболу?
Честно говоря, это была глобальная случайность. Моей главной целью на тот момент было сбросить немного лишних килограммов, и тут представился такой интересный способ это сделать (смеется — прим. «Страсти»). Скорее всего, больше я участвовать в медиалигах не буду. Разве что в качестве гостя мероприятия.
В июне 2021-го у вас родилась дочь. Допускаете, что наследница захочет пойти по вашим стопам и стать комикессой?
Думаю, на момент ее взросления появится множество гораздо более интересных профессий. Но если она захочет, почему нет?
В прошлом вы пробовали свои силы в кинематографе: написали сценарий комедии «Понаехали» и выступили исполнительным продюсером картины «По небу босиком». Собираетесь ли покорять новые горизонты в кино?
Я бы хотел попробовать себя в киноиндустрии, но пока «напитываюсь» знаниями, чтобы не повторять предыдущих ошибок.
В своих соцсетях вы генерируете довольно много юмористического контента. Где черпаете вдохновение для свежих роликов?
Когда я вижу что-то, на мой взгляд, откровенно глупое в соцсетях, мне хочется это обнажить и показать, как оно выглядит со стороны. Отсюда все пародии на псевдопсихологов, коучей и прочих.
Вы участвуете в качестве ведущего сразу в ряде проектов. С кем из артистов вам особенно приятно и легко работать?
С теми, с кем мы и работаем большую часть карьеры: Тамби Масаев, Илья Макаров и пока менее известный Турал Мирзаханлы. Последнее время получаю удовольствие от работы с Костей Пушкиным, Александром Малым, Никитой Никитиным и Алексеем Шальновым.
Случаются ли выгорания или творческие кризисы из-за тяжелого графика? Как справляетесь с подобным состоянием?
По-моему, с самого начала моего пути — это одно сплошное выгорание (улыбается — прим. «Страсти»), но оно компенсируется в моменты успеха на сцене или в Сети. Всегда вспоминаю, что мое дело не случайно выбрано мной. Оно для меня лучшее из всех альтернатив.
Какой совет вы могли бы дать начинающим юмористам?
Дайте себе время и идите на осознанный риск. Однако если времени прошло слишком много, а у вас ничего не выходит, подумайте над похожим, но другим видом деятельности.
Какие у вас творческие планы и цели на ближайшее время? Есть ли идеи, которые намерены воплотить в жизнь уже в этом году?
Мы пересматриваем свою стратегию и принесем на суд зрителей два новых шоу. Посмотрим, что из этого выйдет.
Кроме того, в феврале совместно со Светой (жена, актриса Светлана Кашокова — прим. «Страсти») и ресторатором Алексеем Ольховым открыли на Земляном Валу ресторан «Оригинал».
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Это неиссякаемая вера в свое дело и удовольствие от процесса.