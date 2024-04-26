«Зритель до сих пор ждет»: продюсер Дворцов оценил перезапуск проекта «Глюкоза»

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о перезапуске композитором Максимом Фадеевым проекта «Глюкоза». Его слова приводит сайт «Страсти».

Как считает Дворцов, перезапуск «Глюкозы» может привести к глобальному «переосмыслению» проекта. При этом он выразил сомнение в том, что детищу Максима Фадеева удастся вернуть былую славу, несмотря на существующую фан-базу.

«Перезапуск может обернуться для Глюкозы в первую очередь переосмыслением всех ценностей жизни и творческой составляющей. Вести творчество немного уже в другом русле. Былой славы, возможно, уже не будет, но, если она превзойдет сама себя, то это будет новая „Глюкоза“. Получится ли превзойти — это скорее уже зависит от нее, насколько она готова масштабировать и радовать свою публику новыми хитами и гастрольными турами по РФ. Ведь зритель до сих пор очень любит ее и конечно ждет!», — высказался продюсер.

Помимо этого, шоумен поделился мнением о потенциальной конкуренции обновленной «Глюкозы» с патриотическими исполнителями.

«Конкуренции между SHAMAN и „Глюкозой“ здесь совсем нет. Ярослав — это отдельный персонаж в шоу-бизнесе, который идет своей дорогой и никого не трогает. Он патриот и поет аналогичные песни. Конечно, с ним есть у многих артистов конкуренция, я бы сказал чисто на уровне артиста и как личности, но не более», — заключил Дворцов.

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