Зоолог назвала экзотических животных, которых не стоит держать дома

По статистике, 18% россиян — владельцы экзотических домашних питомцев. Лисы, сурикаты, еноты и многих других зверей теперь можно встретить в обычных квартирах. Однако далеко не все животные смогут жить бок о бок с человеком. Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко объяснила сайту «Страсти», что некоторые звери обладают специфичным запахом.

Антоненко отметила, что в целом человек может завести любое экзотическое животное, которое не запрещено держать дома по закону. Лучше обратить свой взор на социальных млекопитающих.