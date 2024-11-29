Зоолог назвала экзотических животных, которых не стоит держать дома
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По статистике, 18% россиян — владельцы экзотических домашних питомцев. Лисы, сурикаты, еноты и многих других зверей теперь можно встретить в обычных квартирах. Однако далеко не все животные смогут жить бок о бок с человеком. Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко объяснила сайту «Страсти», что некоторые звери обладают специфичным запахом.
Антоненко отметила, что в целом человек может завести любое экзотическое животное, которое не запрещено держать дома по закону. Лучше обратить свой взор на социальных млекопитающих.
«Однако стоит помнить, что все дикие звери, не выращенные путем селекции, как кошки и собаки, обладают ярко выраженным мускусным запахом. Несмотря на то, что, к примеру, лисиц уже более 70 лет селекционируют в Новосибирске, дома их держать невозможно, только в вольере».
Татьяна Антоненко
Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета
Прежде, чем заводить хоть экзотическое, хоть домашнее животное, эксперт советует тщательно изучить его повадки, особенности поведения и ухода. Нужно подготовить для питомца правильный рацион и обеспечить ему комфортную жизнь. При этом Татьяна Антоненко не рекомендует заводить дома лори, игрунков, кобр и аллигаторов — им лучше жить в диких условиях.
Истории россиян, которые держат дома экзотических питомцев, можете прочитать здесь.