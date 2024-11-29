От питона до носухи: пять историй россиян, которые живут дома с экзотическими питомцами
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У 18% россиян, по статистике, живут дома экзотические питомцы. Помимо кошек и собак, некоторые заводят енотов, скунсов, мини-пигов, носух, обезьян и многих других необычных зверей. Некоторым из них даже удается сделать своих пушистых подопечных звездами Сети. Их истории специально ко Всемирному дню домашних животных публикует сайт «Страсти».
Белки-летяги, бешеные еноты и не вонючие скунсы
У домохозяйки Регины Юсуповой из Казани дома — настоящий контактный зоопарк. Помимо собаки и кошек, у нее живут три енота, четыре суриката, четыре сахарных поссума, хомяк и две черепахи. Регина в шутку называет себя многодетной матерью, хотя своих детей у нее двое. Каждого питомца она любит искренне и посвящает им все свободное время.
Многие экзотические питомцы в семье женщины появились случайно. Некоторых она выкупила у браконьеров, недобросовестных владельцев или из контактных зоопарков, где им не оказывали надлежащего ухода. Россиянка признается, что ее любовь с животными — взаимными. Они нуждались в ней, а она — в них.
— 11 лет назад я зашла на сайт объявлений и увидела выставленного на продажу малыша сахарного поссума. Решила все изучить про этих животных. Узнала, что им нужна большая клетка, но в объявлении он сидел в маленькой для хомяков и кормили его «Вискасом». Уговорила мужа, и так у нас дома поселился сахарный поссум по кличке Мурзик. К сожалению, его уже нет в живых, но остальных белок-летяг, я по привычке называю «мурзиками».
Дома у Регины сейчас живут две самки сахарного поссума и один самец. Недавно у пары родилась малышка — умилительные видео с ней собирают тысячи лайков и комментариев в соцсетях россиянки.
После поссумов женщине захотелось завести енота. Муж как-обычно был против, но спустя время «сдался», и ее мечта исполнилась. Супруги взяли двух сестер, которых назвали Кузей и Клепой. К их компании присоединился мальчик Еня — с ним не справились предыдущие владельцы, и Регину очень просили его забрать.
— Тем, кто хочет енота, я советую отказаться от этой идеи. Большинство хозяев потом отдают их, многие не понимают, что экзотическое животное — очень большая ответственность. Главная ошибка людей — завести енота и думать, что он должен жить как собачка. Но эти звери по своей природе очень активные и любопытные. Все шкафы обязательно должны быть на замках, детские замки для них не помеха. Во избежание проблем перед тем, как взять экзотическое животное, обязательно найдите хорошего ветеринарного врача, который бы мог вас консультировать в случае чего.
Одного из четырех сурикатов, Гошу, сердобольная россиянка увидела в зоомагазине. Он родился с дисплазией суставов, поэтому ходит на «шпагате». Малыш продавался целый год, пока Регина не захотела его купить. Гоша отлично адаптировался в новой семье, но как-то раз случайно укусил хозяйку. Женщина признается: укусы сурикатов — самые болезненные. Такую боль она испытала впервые и не пожелает врагу ощутить подобное. Но со временем собеседница выстроила границы с шаловливым питомцем.
Однажды Регина пошла с сыном в контактный зоопарк. Там они увидели необычное животное со смешным носом — носуху. Женщина сразу влюбилась в зверя, но решилась его завести только в прошлом году. Малышка по имени Сонечка — очень любознательная и порой сует свой нос не в свои дела. В решении ее завести сыграла снова жалость. Носуха родилась без двух пальчиков на ногах и с маленьким хвостом, но ее хозяйку это нисколько не смущает. Россиянка называет ее «обалденной, классной» и говорит, что Сонечка «еще круче енота». Но есть нюанс: носух невозможно приучить к лотку, поэтому надо быть готовым к разным «сюрпризам».
Но самыми идеальными домашними животными собеседница считает скунсов. Рассказывая о них, женщина расплакалась — у нее жили самка и самец скунса, которые, к сожалению, умерли. Регина отметила, что эти звери хорошо поддаются дрессировке и воспитанию, редко пакостят и отличаются высоким интеллектом.
— Прежде, чем завести скунса, нужно понимать, что их жизнь не очень долгая. Для них необходимо создать идеальные условия — предоставить качественное питание, просторный вольер, — говорит женщина. — Все стереотипы об их «вонючести» не соответствуют реальности — обычно у домашних скунсов удаляют пахучие железы, они им абсолютно не нужны в неволе.
Сурикаты с характером
Семь лет назад пермячка Аполлинария и ее муж стали счастливыми обладателями пары сурикатов — Марго и Гоши. Забавные питомцы не только ежедневно радуют россиянку, но и стали звездами социальных сетей. За жизнью животных следят десятки тысяч человек, и они уже несколько раз бывали на телевидении.
Как пояснила героиня материала, животных она выбирала по принципу разрушительной силы. Еноты в этом плане оказались не очень привлекательными, поэтому ее глаз пал на сурикатов. Но Аполлинария предупреждает: они также могут привнести дизайнерские изменения в жилище, правда, ограничить их воздействие проще.
— Сурикаты уникальны устройством семей. Эти зверьки дарят бесконечную любовь, но только избранным — членам своей стаи, своей семьи. Это довольно эгоистично и местами неудобно, но так приятно осознавать, что, кроме тебя, этому маленькому воинственному существу не нужен никто на свете.
По характеру Марго и Гоша абсолютно разные, рассказывает собеседница. Самка очень капризна, и ее крайне сложно взять на руки без согласия. Но иногда сурикатиха безумно любит нежиться в объятиях хозяев. Гоша — очень воинственный зверь, который не подпускает к себе кого попало. С возрастом, по словам Аполлинарии, он становится все вреднее и ревнивее, но ему все прощается.
Хозяйка сурикатов называет несложным уход за ними. Их рацион на 80% состоит из насекомых и на 20% из овощей. Важно помнить, что сурикаты — теплолюбивые животные, поэтому нужно держать под рукой устройства дополнительного обогрева и исключить сквозняки. Хозяевам этих зверьков россиянка советует приобрести ультрафиолетовые лампы для профилактики рахита и других проблем в период короткого светового дня.
— В уходе за такими животными как сурикаты, есть один пикантный нюанс: «солнечные ангелы» справляют нужду там, где заблагорассудится. Их невозможно приучить к лотку, это противоречит природе. В естественных условиях сурикаты ночуют глубоко под землей в норах и выходить в темноту на встречу ночному хищнику для того, чтобы решить дела туалетные, как минимум неразумно. Поэтому требовать от питомца исправных походов на горшок практически бесполезное занятие, — объяснила россиянка.
Содержание сурикатов обходится дорого. Основная статья расходов — кормовые насекомые. Также далеко не каждая ветклиника возьмет на лечение экзотических животных. Это стоит иметь ввиду, если задумываетесь о приобретении подобных питомцев.
Сурикаты стали в последнее время популярными домашними животными. На сайтах опубликовано множество объявлений о продаже. Но Аполлинария предупреждает: за красивой картинкой скрывается много боли. К сожалению, большинство продавцов просто хотят заработать на диковинных зверях. Не редки случаи, когда сурикаты заболевают из-за неграмотных действий заводчиков или вообще оказываются на улице.
Питоны-антистресс
Мария Фомина из Подмосковья более пяти лет занимается экзотическими животными. Год назад девушка завела королевских питонов по кличке Золотце, Зефирка и Форти. Муж россиянки очень удивился появлению дома таких животных, но со временем они ему настолько понравились, что он стал хозяином питона, которую назвал Ириской.
Змеи привлекали Марию давно. Девушка называет их «теплыми, приятными и очень компанейскими». Королевских питонов много лет выращивают и держат в качестве домашних питомцев во многих странах Запада. Но многие их путают с сетчатыми питонами, которые вырастают до огромных размеров.
— Своего первого питона по кличке Золотце я завела год назад. Он очень ласковый и спокойный мальчик, любит лежать рядом и составляет мне компанию, пока я работаю, — говорит россиянка. — Для меня было большим удивлением, что питоны привязываются к своему хозяину и могут различать людей по запаху и температуре тела. В присутствии хозяина они чувствуют себя комфортно и расслаблено, могут с удовольствием наблюдать за тем, что вы делаете или просто лежать рядом, прижавшись бочком, пока вы смотрите сериал или читаете книжку. Если на руки вашего питомца возьмёт незнакомец, и змея не привыкла к частым прикосновениям чужих людей, она свернется в тугой клубочек — они всегда так делают в случае опасности. Первыми эти змеи не нападают и не проявляют агрессии.
Питоны — облигатные хищники. Они питаются мышками или крысками, которые продаются в специальных магазинах. Мария категорически не советует кормить змей замороженными мышами, в противном случае питомец не получит нужных витаминов и микроэлементов. Огромный плюс — их неприхотливость. Маленькие питоны едят раз в неделю, а взрослые — раз в две недели. Мыть террариум нужно раз в месяц.
— Это замечательное животное, которое при минимальном затрате времени на уход, дарит невероятные эмоции каждый день. У королевских питонов совершенно невероятная, завораживающая энергетика, они вызывают чувство спокойствия и умиротворения. После напряженного рабочего дня мои питомцы помогают мне «заземлиться». Я часто сплю и отдыхаю рядом с ними, — отметила Мария.
Пять стареньких макак
Неподалеку от Обнинска в Калужской области живет семья Кропочевых. Они популярны в округе, благодаря… макакам. Светлана и Владимир воспитывают пятерых обезьян и относятся к ним как к детям.
Когда дети семейной четы выросли, а карьера состоялась, супруги задумались о том, чтобы завести обезьянку. Первой обезьяной в доме Кропочевых был макак Семен. Светлана называет его появление исполнением детской мечты.
— И наша жизнь перевернулась. Это совсем не то же, что другие животные. Это человек и, при этом, ловкий, сильный, любопытный, непоседливый. Всему его надо было учить, посвящать всё своё время. Он даже на работу ходил с нами. Сопровождал нас всегда и везде. Семен прожил у нас примерно полгода, и внезапно к нам обратились приятели с просьбой помочь выкупить и забрать обезьяну из неблагоприятных условий. Так у нас появилась Катюша. Была она в ужасном состоянии, и ей требовалось неотложное лечение, чем мы и занялись, — рассказывает Светлана.
Светлана и Владимир потратили много сил на помощь Катюше — обезьянка сдала анализы, ей сделали операцию. Но через год ее не стало — вся семья очень тяжело пережила потерю. И началась новая операция по спасению, на этот раз макаки Маши, которая жила впроголодь и терпела побои.
На этом супруги не остановились. Они спасли множество «малышей-мартышей» и находили им ответственных хозяев. Но были и такие, кто в силу возраста, по болезни или вредности характера, не могли быть пристроены. Эти макаки остались жить у Кропочевых. Практически все они «старички» с «букетом» болезней.
— Любовь к макакам у меня с детства, — объясняет собеседница. — Все любимые игрушки — обезьяны. Папа привозил из детского мира обезьянок-перевёртышей, их у меня скопилось за детские годы огромное количество.
Светлана называет обезьяну «сложным животным», которое не подходит для дилетантов. Будущим владельцам обязательно нужно знать про их особенности психики, стаеобразование, черты характера.
— При малейшем упущении в воспитании в доме, когда питомец повзрослеет, появится не милый, забавный малыш, а грозный агрессивный монстр! Обезьяны хитры, умны, обладают хорошей памятью, не прощают обид. Важно помнить, что придётся изменить свою жизнь - эти животные требуют огромного количества времени. В отпуск за границу с ним не поедешь, да и по стране не в каждую гостиницу пустят такого постояльца. Потому, если впереди большие планы: брак, учёба, карьера, рождение детей, то с таким питомцем лучше повременить. Ну и, конечно, надо понимать, что такое удовольствие не из дешёвых. Услуги ветеринара-экзота, подгузники, игрушки, фрукты, овощи и ягоды круглый год — тоже потребуют определённых затрат, — заключила россиянка.
Экспертное мнение
Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко пояснила в разговоре с сайтом «Страсти», что в желании завести экзотическое животное — нет ничего противоестественного. Однако есть один нюанс.
Каждый человек заводит то животное, которое ему чем-то симпатично. Мы можем взять любе млекопитающее, ведущее социальный образ жизни. Однако стоит помнить, что все дикие звери, не выращенные путем селекции, как кошки и собаки, обладают ярко выраженным мускусным запахом. Несмотря на то, что, к примеру, лисиц уже более 70 лет селекционируют в Новосибирске, дома их держать невозможно, только в вольере.
Татьяна Антоненко
Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета
Прежде, чем заводить хоть экзотическое, хоть домашнее животное, эксперт советует тщательно изучить его повадки, особенности поведения и ухода. Нужно подготовить для питомца правильный рацион и обеспечить ему комфортную жизнь. При этом Татьяна Антоненко не рекомендует заводить дома лори, игрунков, кобр и аллигаторов — этим животным лучше жить в диких условиях.
Ветеринарный врач Наталья Филимоненкова имеет большой опыт лечения лори. Она выступает категорически против того, чтобы люди держали дома экзотических питомцев.
— В 99% случаях люди не могут им создать необходимых условия содержания и должного кормления, ухода за столь сложным зверьком. Именно это приводит к болезням, короткой и мучительной жизни данных пациентов. К большому сожалению, люди в основном относятся к экзотическим животным как к игрушке. Хозяева, которые умеют создать должные условия, для таких питомцев, скорее составляют исключение из правил, — пояснила врач.