От питона до носухи: пять историй россиян, которые живут дома с экзотическими питомцами

У 18% россиян, по статистике, живут дома экзотические питомцы. Помимо кошек и собак, некоторые заводят енотов, скунсов, мини-пигов, носух, обезьян и многих других необычных зверей. Некоторым из них даже удается сделать своих пушистых подопечных звездами Сети. Их истории специально ко Всемирному дню домашних животных публикует сайт «Страсти».

Белки-летяги, бешеные еноты и не вонючие скунсы

У домохозяйки Регины Юсуповой из Казани дома — настоящий контактный зоопарк. Помимо собаки и кошек, у нее живут три енота, четыре суриката, четыре сахарных поссума, хомяк и две черепахи. Регина в шутку называет себя многодетной матерью, хотя своих детей у нее двое. Каждого питомца она любит искренне и посвящает им все свободное время.

Многие экзотические питомцы в семье женщины появились случайно. Некоторых она выкупила у браконьеров, недобросовестных владельцев или из контактных зоопарков, где им не оказывали надлежащего ухода. Россиянка признается, что ее любовь с животными — взаимными. Они нуждались в ней, а она — в них.