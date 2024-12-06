«Знаю, что это все есть»: Вадим Андреев объяснил, на какие съемки не стоит соглашаться актерам

Вадим Андреев из сериала НТВ «Балабол» заявил, что актерам не стоит сниматься в гробу. Андреев рассказал про суеверия сайту «Страсти».

Вадим Андреев, в отличие от коллег, не обладает актерскими суевериями. По словам артиста, он «уже столько раз умирал на экране», что спокойно к этому относится. При этом он согласился с Ириной Пеговой, которая считает, что нельзя сниматься в гробу.

«Конечно, есть такое поверье, что не надо сниматься в гробу, не связываться с мистическими историями. Я насмотрелся на бесноватых, знаю, что все это есть. Лучше не шутить с этим!» — высказался актер.

Помимо актерства, Андреев занимается алтарничеством. Однако пока он не готов оставить профессию ради церкви.

«Пока не чувствую в себе такой готовности. Надо обладать очень сильной верой», — пояснил он.

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