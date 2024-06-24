Злокачественная опухоль кишечника: как вовремя обнаружить недуг

Рак кишечника получил широкое распространение в мире. Данная группа заболеваний чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Каждый год миллионам людей ставится этот неутешительный диагноз. Выявить недуг на начальном этапе крайне трудно, он часто маскируется под другие расстройства пищеварения. Как вовремя обнаружить проблему, сайту «Страсти» рассказала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.

Фактором риска являются полипы, которые способны переродиться в злокачественное новообразование. Поэтому их следует удалять и исследовать на наличие раковых клеток. Иногда рак обусловлен наследственной предрасположенностью, то есть мутацией генов.

На ранних стадиях у коварной болезни часто не бывает выраженных признаков, они появляются позже. В этом и заключается его основная опасность. Важно анализировать сигналы организма, чтобы своевременно узнать диагноз и начать терапию. О проблемах с кишечником предупреждают следующие проявления:

Общее состояние

· резкое похудение без введения диетических ограничений и активных занятий спортом. Это объясняется дефицитом питательных веществ и высокими энергозатратами;

· постоянное чувство усталости, переутомление, плохой сон, общая слабость, обусловленные действием токсинов и расстройством метаболизма;

· болезнь часто приводит к снижению аппетита, насыщению после небольшой порции пищи. Пациенты теряют вкусовые ощущения, едят без удовольствия. Это вызвано гормональным сбоем и давлением на внутренние органы;

· анемия, бледность, признаки дефицита железа.

Расстройства пищеварения

· частые запоры, которые чередуются с диареей;

· метеоризм, связанный с нарушениями перистальтики кишечника, которые приводят к неприятным симптомам;

· кровотечение из заднего прохода.

Дискомфорт в ЖКТ

· болезненные ощущения, спазмы, которые могут распространяться на спину и ноги, усиливаются ночью и после еды;

· чувство напряжения и давления в области живота, тяжесть и распирание из-за увеличения размеров опухоли.

Проблемы со стулом

· видимая кровь в стуле, темный, дегтеобразный кал. При таких проявлениях необходимо срочно сделать ФГДС и колоноскопию, чтобы выяснить реальную причину изменений;

· наличие слизи в кале, иногда с прожилками крови, связанное с воспалительным процессом в кишечнике;

· изменение формы каловых масс. Они становятся узкими, в виде карандаша или ленты.

Не зря говорят, что здоровье человека во многом зависит от него самого. Слушайте свой организм, изучайте реакции тела, следите за необычными изменениями — так вы сможете избежать серьезных проблем и опасностей. И, конечно, важнейшую роль в предотвращении онкологических заболеваний играют ваши жизненные привычки, здоровый режим дня, умеренные физические нагрузки и отказ от вредной пищи.

Ранее Магомедова назвала симптомы, указывающие на возможный рак поджелудочной железы.