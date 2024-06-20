Депрессия, постоянная усталость и разбитое состояние: тревожные сигналы рака поджелудочной железы
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Рак поджелудочной железы входит в первую десятку по частоте случаев среди всех разновидностей злокачественных новообразований. Обычно оно долго не проявляет себя, протекает бессимптомно. Тревожные признаки возникают, как правило, когда болезнь уже запущена. Поджелудочная железа скрыта в глубине тела и со всех сторон окружена другими органами, поэтому хирургические операции на ней представляют определенную сложность. Какие проявления могут свидетельствовать об онкологическом процессе, сайту «Страсти» рассказала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.
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Желтуха. Болезнь иногда вызывает изменение цвета кожных покровов, белков глаз, потемнение мочи, странный запах и побледнение стула. Болезненных ощущений при этом не наблюдается.
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Сильный зуд. Данный признак часто приводит к ошибкам в диагностике. Это не кожное заболевание, а результат накопления солей желчи в эпидермисе.
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Боль, ощущение дискомфорта в верхней части живота, которая может отдавать в спину и усиливается после еды и резких наклонов.
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Диарея. Симптом обусловлен нарушением процесса пищеварения из-за дефицита ферментов.
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Позывы к рвоте, тошнота, склонность к образованию тромбов.
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Резкий сброс веса, который часто является признаком развития заболевания и говорит о необходимости обследования.
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Появление симптомов сахарного диабета, связанное с патологическим процессом в ЖКТ. Такое состояние — повод заняться своим здоровьем.
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Сочетание вздутия желчного пузыря и желтухи при отсутствии камней или инфекции (признак Курвуазье) — показатель того, что рак поджелудочной железы может присутствовать.
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Депрессия. Расстройство психики часто развивается из-за биохимических изменений в организме.
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Увеличенный лимфатический узел над ключицей. Опухоль прощупывается чуть выше ключицы с левой стороны, в медицине этот симптом называется узлом Вирхова.
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Нарушение аппетита, чувство переполнения желудка, отказ от еды, анорексия.
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Постоянная усталость, разбитое состояние.
Ранее Магомедова рассказала о необычных симптомах рака груди. К ним, в частности, отнесли видимые вены и зуд.