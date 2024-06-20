Депрессия, постоянная усталость и разбитое состояние: тревожные сигналы рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы входит в первую десятку по частоте случаев среди всех разновидностей злокачественных новообразований. Обычно оно долго не проявляет себя, протекает бессимптомно. Тревожные признаки возникают, как правило, когда болезнь уже запущена. Поджелудочная железа скрыта в глубине тела и со всех сторон окружена другими органами, поэтому хирургические операции на ней представляют определенную сложность. Какие проявления могут свидетельствовать об онкологическом процессе, сайту «Страсти» рассказала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.

Желтуха. Болезнь иногда вызывает изменение цвета кожных покровов, белков глаз, потемнение мочи, странный запах и побледнение стула. Болезненных ощущений при этом не наблюдается. Сильный зуд. Данный признак часто приводит к ошибкам в диагностике. Это не кожное заболевание, а результат накопления солей желчи в эпидермисе. Боль, ощущение дискомфорта в верхней части живота, которая может отдавать в спину и усиливается после еды и резких наклонов. Диарея. Симптом обусловлен нарушением процесса пищеварения из-за дефицита ферментов. Позывы к рвоте, тошнота, склонность к образованию тромбов. Резкий сброс веса, который часто является признаком развития заболевания и говорит о необходимости обследования. Появление симптомов сахарного диабета, связанное с патологическим процессом в ЖКТ. Такое состояние — повод заняться своим здоровьем. Сочетание вздутия желчного пузыря и желтухи при отсутствии камней или инфекции (признак Курвуазье) — показатель того, что рак поджелудочной железы может присутствовать. Депрессия. Расстройство психики часто развивается из-за биохимических изменений в организме. Увеличенный лимфатический узел над ключицей. Опухоль прощупывается чуть выше ключицы с левой стороны, в медицине этот симптом называется узлом Вирхова. Нарушение аппетита, чувство переполнения желудка, отказ от еды, анорексия. Постоянная усталость, разбитое состояние.

Ранее Магомедова рассказала о необычных симптомах рака груди. К ним, в частности, отнесли видимые вены и зуд.