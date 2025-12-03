«Злимся друг на друга и выдаем новую песню»: рок-певица Диляра Вагапова рассказала о конфликтах в группе «Мураками»

Известная российская рок-группа «Мураками» в прошлом году отметила 20 лет своей творческой деятельности. Вокалистка коллектива Диляра Вагапова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, как за это время изменилась их музыка и как решаются конфликты с другими участниками.

В честь дня рождения команды также состоялся юбилейный тур. По словам солистки группы, коллектив не стоит на месте и всегда пытается придумать для себя что-то новое.