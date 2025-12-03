«Злимся друг на друга и выдаем новую песню»: рок-певица Диляра Вагапова рассказала о конфликтах в группе «Мураками»
© Личный архив Диляры Вагаповой
Известная российская рок-группа «Мураками» в прошлом году отметила 20 лет своей творческой деятельности. Вокалистка коллектива Диляра Вагапова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, как за это время изменилась их музыка и как решаются конфликты с другими участниками.
В честь дня рождения команды также состоялся юбилейный тур. По словам солистки группы, коллектив не стоит на месте и всегда пытается придумать для себя что-то новое.
«Сейчас, например, будем играть концерт с симфоническим оркестром, пишем новый альбом. Все меняется кроме одного: все наши песни о любви», — отметила она.
Не обходится в команде и без конфликтов. Правда, по словам Диляры, происходят они редко, а решаются, к удивлению многих, довольно просто — через творчество.
«Основные разногласия у нас происходят с нашим гитаристом Раилем, но мы их решаем юмором. Иногда и не решаем, просто каждый остается при своем мнении. По факту, все приходит к общему знаменателю через творчество. Наш басист всегда удивляется, что мы можем очень злиться друг на друга, а потом выдавать новую песню», — рассказала певица.