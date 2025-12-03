«О чем может петь девочка?»: солистка «Мураками» Диляра Вагапова о конфликтах в группе и работе с Димой Биланом

Диляра Вагапова — солистка известной рок-группы «Мураками» и яркий пример того, как талант и упорство помогают добиться успеха. Скромная, но амбициозная девушка из Казани смогла покорить Москву и сердца таких мэтров российской эстрады, как Леонид Агутин и Дима Билан.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Диляра рассказала, как училась петь в отсутствии слуха и как несчастный случай помог ей обосноваться в столице. А начиналось все с мечты стать балериной.

Как вы пришли к тому, что хотите заниматься музыкой?

Недавно об этом долго размышляла. Во-первых, у нас дома с детства проходили различные концерты и на них, т.к. у меня не было слуха, мне отводилась роль конферансье. Или фокусника. Крайне редко, если соглашался мой питомец Кузя, я еще была дрессировщиком.

Но соглашался он редко – чаще сбегал и царапался. В общем, больше всего родители, родственники, друзья на этих мероприятиях аплодировали, конечно, вокалистам. То есть, моей старшей сестре. У нее отличный слух, а я наблюдала за всем со стороны.

Позже, в 13 лет подружилась с гитарой, и решила, что раз не стану балериной – меня не взяли в хореографическое училище – то буду артисткой. И решила поступать в театральное училище. Там, правда, тоже не срослось. И в моей жизни появился рок-н-ролл, куда брали всех. И именно туда, я позвала свою старшую сестру, потому что нужно было, чтобы кто-то хотя бы умел петь.